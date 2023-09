Alejandro Sancho, hijo de María Jiménez, tras su muerte: "No ha sufrido y ha tenido una muerte digna"

España se ha levantado este jueves con la triste noticia del fallecimiento de María Jiménez, que ha muerto en la madrugada rodeada de sus seres queridos, entre los que se encontraba su hijo, Alejandro Sancho Jiménez, quien ahora se ha pronunciado por primera vez frente a los medios.

"Con profunda tristeza y dolor en nuestros corazones, despedimos hoy a María Jiménez, mujer amada y respetada por su compromiso inquebrantable con su familia, amigos, y admiradores. Un espíritu indomable, una personalidad arrolladora, una mujer fuerte y valiente que luchó contra todas las adversidades más allá de lo imaginable", escribió Sancho en un comunicado para confirmar la triste noticia.

"No me esperaba que esto fuera a ser así, porque ha sido largo. Llevaba una enfermedad complicada desde hacía años. Me decía, 'me ha pillado su vejez de sopetón'. En dos años ha luchado como una leona y su cuerpo no ha podido más", relató en Espejo público.

Después, mientras el coche con los restos mortales de la cantante se dirigía al Ayuntamiento de Sevilla, donde estaba instalada la capilla ardiente, su hijo volvió a pronunciarse con los diferentes medios allí presentes: "Ha sido un disgusto y no nos esperábamos que iba a pasar esto tan rápido, pero ella por lo menos no ha sufrido y ha tenido una muerte digna".

Más tarde, ya en la capilla, Alejandro Sancho salió para volver a atender a la prensa, a la que aseguró que su madre, "en sus últimos momentos, no se enteró" de nada. "Vino aquí a Sevilla, estuvo de broma ayer con su hermana yendo a hacerse el TAC. Es que no se ha enterado, ni yo, no nos hemos enterado nadie. Ha sido un poco de sorpresa".

"Ha pasado un verano feliz con los nietos, que es lo que quería", sostuvo. "Ha vivido y sufrido muchísimo, a tope. Ha llegado al nirvana de su profesión y eso es lo más bonito, y encima lo ha compartido. Y ha querido apoyar a esa gente que puede pasar por un maltrato, se ha apoyado en ella muchísima gente: el colectivo LGTBI, amigos, muchos ámbitos...".

El hijo de la cantante y Pepe Sancho, además, pidió que la gente la homenajeara brindando y escuchando su música, pues así entenderán cómo fue su vida.

"En el funeral de mi padre no estuve llorando, a lo mejor me ves ahí la lágrima, pero hay que estar solucionando las cosas. A lo mejor cuando quiera llamarla, es cuando me vaya a hundir o derrumbar, pero ya estaré solo", comentó sobre la actitud entera que mantenía.