Quién es Daniel Illescas, uno de los nuevos concursantes de MasterChef Celebrity

Veinticuatro horas en una cueva en el Amazonas, recorrer Islandia a caballo al más puro estilo vikingo, subir hasta el Kilimanjaro o dormir colgado de la ladera de una montaña, son solo algunas de las aventuras más apasionantes de Daniel Illescas, que ahora se embarca en una nueva experiencia: concursar en Máster Chef Celebrity, ¿qué tal se le dará a este intrépido aventurero la cocina?

Fusionar el modelaje con la aventura

A sus 16 años, Daniel Illescas tenía claro que su imagen tenía potencial suficiente para convertirse en modelo. Y lo logró: se abrió Fotolog y enseguida llamó la atención de muchas agencias con las que comenzó a trabajar, aunque al principio sus ingresos no eran suficientes para vivir. "Mi primer trabajo fuera del mundo de la moda fue en el supermercado de un camping" cuenta en su libro Be part of it.

Después comenzó en Hollister como dependiente, hasta que el mundo de las redes llamó a su puerta. Fue entonces cuando lo arriesgó todo para probar suerte y viajar, y así, creando contenido durante sus viajes, vio como comenzaba a crecer su comunidad hasta convertirle en un conocido influencer de aventuras.

Ahora, a sus recién cumplidos treinta, no hay reto que se le resista. Practica todos los deportes extremos existentes: esquí, escalada, trekking, buceo, motociclismo, skate, parapente... y una lista interminable de muchas otras modalidades de tierra, mar y aire.

Carmen y Katia, sus dos grandes amores

A su lado más aventurero se le suma su lado más romántico y cariñoso. Sobre todo con las dos mujeres de su vida, Katia, su novia y compañera de muchas aventuras -también modelo e influencer- y Carmen, su abuela, y uno de sus pilares fundamentales. Con ella ha pasado parte de su adolescencia y juventud, tras la separación de sus padres.

"Como consecuencia de la separación, mi vida cambió de golpe: mi madre se fue a vivir a una casa donde veraneábamos, en una pequeña localidad de apenas cien habitantes cerca de Castellón, y mi padre se marchó a Tordera, un pueblo de Barcelona, ya pegado a Girona. Mi hermano era pequeño, por lo que mi madre decidió llevárselo con ella, pero a mí, que ya era mayor, me dieron a elegir. Para un adolescente, irse a vivir a un pequeño pueblo no era una gran opción, pero escoger entre tus padres, tampoco (...) Así que mi abuela, la iaia Carmen, se ofreció a acogerme en su casa de Barcelona, en el barrio de Poblenou", contaba en su libro.

Por eso ahora le devuelve a su abuela todo lo que ella le ha dado, en forma de sueños. El primero de ellos, vivir La Feria de Abril de Sevilla fue una de las peticiones de 'La Iaia Carmen' -que es así como la llama- y el joven no dudó en prepararlo todo para ella. "Estos son los sueños de mi abuela y pienso cumplírselos todos. Empezando este fin de semana que me la llevo por sorpresa a La Feria de Abril de Sevilla! #LosSueñosDeLaIaiaCarmen"