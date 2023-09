¿Por qué Silvia Bronchalo solo podía ver a Daniel Sancho durante 15 minutos y Rodolfo Sancho puede pasar horas con él?

Desde que Daniel Sancho confesó el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, el joven español se ha convertido en uno de los temas más comentados en nuestro país. Así, en cuanto su madre, Silvia Bronchalo, tuvo la oportunidad de visitarle en la prisión tailandesa de Koh Samui, no lo dudó ni un segundo y se desplazó al país asiático.

Así, en las últimas semanas, los medios de comunicación se han hecho eco de las características de estas visitas. Por su parte, Silvia Bronchalo podía ver a su hijo durante quince minutos, a través de un cristal. Además, el pasado fin de semana llegó a Tailandia el padre del joven, el actor Rodolfo Sancho.

Sin embargo, las visitas del actor son muy diferentes a las de Bronchalo. ¿Por qué? Este jueves, El programa del verano ha dado respuesta a este interrogante.

"En esta prisión, tan solo un familiar al día puede entrar a visitar a un interno. Este permiso lo tiene, hasta ahora, Silvia Bronchalo", ha explicado María Vicente, reportera del matinal de Telecinco enviada a Tailandia.

No obstante, "la embajada de España ha concedido a Rodolfo un permiso especial para que él entre junto a sus abogados como si formase parte de ese equipo de defensa", ha agregado la periodista que, además, ha apuntado: "Los abogados pueden venir cuando quieran, no tienen límite de tiempo, pero han querido acotarlo a tres horas para no interrumpir esas visitas que pudiese hacer algún familiar".

Respecto a la ausencia de Silvia Bronchalo, María Vicente ha señalado: "Nos ha llamado la atención que ha venido sólo un día, el martes. Ni ayer ni hoy ha venido a ver a su hijo, coincidiendo con las visitas de Rodolfo Sancho".