Cada cuánto tiempo debemos llevar a los gatos al veterinario y cómo cambia con la edad

Cuidar de la salud de nuestras mascotas es primordial y conlleva algunas responsabilidades que no podemos obviar, como realizar las revisiones necesarias en el veterinario. A la hora de traer cualquier animal a casa, debemos ser conscientes de que no podemos no acudir a este tipo de consultas, ya que podríamos poner en riesgo la vida de nuestro peludo.

En el caso de los gatos, tanto si lo compramos, como si lo adoptamos o lo encontramos en la calle (especialmente en estos casos), se debe ir al veterinario cuanto antes para poder realizar un examen físico completo en el que cual se puedan detectar signos de enfermedad y, por otro lado, para realizar análisis de heces ante posibles parásitos.

"En gatos con un historial desconocido, normalmente, también se les realiza un test para detectar el virus de la leucemia y la inmunodeficiencia felinas, dos enfermedades víricas de gran importancia en gatos y que pueden ser transmisibles a otros miembros de su misma especie", detalla Pedro Pablo Mayo, veterinario perteneciente a la plataforma EliteVeterinaria.org y experto en medicina felina.

En esta primera visita que realizamos al veterinario, Mayo explica que "se tratará cualquier patología que se detecte y se planteará un plan de vacunación y desparasitación individualizados". Pero, ¿cada cuánto tendremos que acudir al veterinario durante la vida de nuestro minino?

Cada cuánto tiempo acudir al veterinario

La regularidad con la que debemos acudir con nuestro minino al veterinario varia depende de cada gato. "Normalmente se pueden empezar a desparasitar a los 15 días de edad y la vacunación se suele comenzar a los dos meses", comenta Mayo.

"Se sigue a los tres y se suele finalizar a los cuatro, aunque estas fechas son orientativas y se pueden individualizar según edad, estado de salud, hábitat, etc.", añade. "Luego si se van a esterilizar, normalmente se hace sobre los seis meses de edad".

Cuando hablamos de gatos adultos y sanos, el veterinario recomienda que visiten la clínica al menos "una vez al año". "Si tienen alguna enfermedad crónica esta frecuencia puede variar y se adaptará a cada paciente", explica.

La vacunación suele comenzar a los dos meses, se sigue a los tres y suele finalizar a los cuatro, aunque estas fechas son orientativas

A medida que nuestro gato se va haciendo mayor (al igual que pasa con las personas), también tendrá que aumentar sus visitas al veterinario y hacer una revisión "al menos dos veces al año". "En estas visitas, además de realizar un examen físico completo, también resulta muy útil realizar análisis de sangre y orina para poder detectar enfermedades habituales en esta fase de su vida", detalla.

Entre estas enfermedades comunes destacan la enfermedad renal crónicas, la diabetes o el hipertiroidismo, entre otras. "Los síntomas de estas enfermedades pueden pasar desapercibidos para los cuidadores, especialmente en fases iniciales", advierte Mayo.

Por este motivo, la realización de revisiones cada seis meses se convierte en una buena forma de identificar cualquier posible síntoma de estas enfermedades que, con un diagnóstico temprano "permite ponerles un tratamiento de modo precoz y evitar complicaciones futuras", concluye el veterinario.