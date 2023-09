Marta Riesco quiere ser madre y va a congelar sus óvulos: "Ana Rosa Quintana me cogió por el pasillo y me dijo que lo hiciera"

Justo cuando pensaba que no saldría del pozo en el que se encontraba, Marta Riesco ha sacado fuerzas de donde no tenía para enfrenatarse a todos los baches personales y profesionales que ha vivido a lo largo de este último año, como el caso de su conflictiva ruptura con Antonio David Flores.

Ahora, la exreportera de Mediaset se muestra más empoderada e ilusionada que nunca con su faceta de influencer, así como con sus clases de boxeo y con sus amistades. Asimismoo, teniendo muy presente a sus seguidores en Instagram, este miércoles ha hecho una confesión de lo más íntima a través de sus stories:

"Me quiero congelar los óvulos", comienza diciendo Marta. "Tengo claro que quiero ser madre". La periodista, que planea cumplir este sueño a lo largo del año que viene, se animó, finalmente, a hacerlo tras ver la buena experiencia de una de sus amigas. Aun así, aclara: "Voy a informarme bien".

No obstante, no se trata de una decisión precipitada, sino de una idea que ha sopesado mucho: "Llevo mucho tiempo pensándolo". Asimismo, la reportera añade: "Hace poco me encontré con Lara Álvarez y me aconsejó muchísimo que lo hiciera y Ana Rosa Quintana me cogió por el pasillo y me dijo 'Marta, congélate los óvulos'".

Con la sinceridad que tanto le ha caracterizado estos últimos meses, la reportera reconoce que no sabe "qué va a pasar el año que viene", pero asegura que se ve "capacitada para el día de mañana tener hijos, sea sola o con pareja". A su juicio, "es mejor estar preparada y ahora en el momento que se puede congelarlos y ver qué pasa".