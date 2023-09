Laura, en 'First Dates': "De pequeña me querían llevar a terapia porque me llamaba la atención la muerte"

"Desde pequeña me ha llamado mucho la atención la muerte. Cuando a los 10 años me preguntaban que qué quería ser de mayor, contestaba que forense. La gente me miraba fatal y me querían mandar a terapia", comentó Laura en su presentación en First Dates.

La comensal añadió que "el color negro es mi favorito, y mi tatuaje del brazo derecho (un esqueleto disparándose) siempre digo que es por mi abuela, aunque, realmente, es un diseño que vi por TikTok que me gustó".

Laura Boado quiso saber cómo le había ido en el amor a la castellonense, que le contestó que muy mal: “Mi ex me dejó hace un año y me aseguró que no estaba con nadie. Pero a los cinco días ya salía con otra chica”.

Laura y Toni, en ‘First Dates’. MEDIASET

Su cita fue Toni, que comentó que le gustaba mucho la música, las carreras de coches y, en general, el deporte americano. "Mi estilo musical es el heavy metal y algunas canciones sueltas de otros géneros", explicó.

Laura le contó que estaba ahorrando para comprarse una moto y que se estaba sacando el carnet para llevarla, coincidiendo con su cita: "Me gustan las chicas moteras", confesó entre risas el catalán.

Toni y Laura, en ‘First Dates’. MEDIASET

Nada más sentarse a la mesa surgió el primer distanciamiento entre ambos, ya que a Toni le encantaba ir a discotecas góticas, pero a Laura no: "La música de heavy metal me puede gustar, pero no para ir a un local a escucharla".

El postre se lo tomaron en el reservado donde una lanzada Laura se topó con la timidez de Toni: "Estoy a punto de explotar", reconoció el barcelonés cuando ella le acarició la rodilla y le retiró el pelo de la cara para besarle.

Al final, el repartidor de Amazon reconoció que si su pareja de la noche quería una segunda cita, él también la tendría, pero Laura prefirió no volver a quedar: "Me ha faltado chispa".