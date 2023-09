La trampa que le tendieron al "mayor estafador emocional de España": "Fue el día de San Valentín"

Alexandra fue una de las víctimas de Rodrigo Nogueira, "el mayor estafador emocional de España" como lo describió Joaquín Prat al comienzo del documental La caza del encantador.

La afectada relató su historia al mismo tiempo que Gloria y Geni, otras dos víctimas de las más de 100 de Nogueira. Primero fue un hombre atento, pero después "fue desapareciendo poco a poco", según contó.

"Él no te pedía dinero de entrada, pero era mi pareja y estaba abriendo, supuestamente, un negocio, ¿cómo no le iba a ayudar?", narró. Sin embargo, ella esperó la transferencia de vuelta que le aseguraba Nogueira que "había hecho", no llegaba.

Esto fue lo que le hizo sospechar: "Pregunté a mi banco si había alguna transferencia internacional pendiente y me dijeron que no, así que investigué". Mediante redes sociales contactó con una mujer, la cual le dijo que era la prometida de "Roi", el nombre falso de Rodrigo.

Ambas denunciaron el caso a los Mossos d'Esquadra y le tendieron una trampa a Rodrigo. "Lo hicimos el día de San Valentín", contó ella sonriendo. "Fingimos que llevábamos una pizza y le detuvieron allí mismo. Le miré a los ojos y le dije, te he pillado".