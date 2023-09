Alejandra Rubio recuerda a su abuela, María Teresa Campos, rescatando fotografías del álbum familiar

Alejandra Rubio ha compartido este miércoles una serie de fotografías junto a su abuela, María Teresa Campos. La veterana presentadora falleció el pasado martes, dejando un gran vacío en su entorno cercano, algo que ha demostrado su nieta a través de su post en Instagram, donde ha incluido parte de la carta de despedida que escribió en ABC.

La joven, que se introdujo hace unos años en el mundo de la televisión, ha asegurado en más de una ocasión que su abuela ha sido una gran inspiración para ella. En algunas de las imágenes que ha compartido están juntas en los platós de televisión, así como en otras apariciones públicas.

"Adiós a mi abuela preciosa. Y como he dicho en la carta que te escribí: 'Gracias a ti cada uno de nosotros somos quienes somos hoy en día, nos has enseñado valores y también has influido en que tengamos la mejor educación. Sé que tu vida no ha sido fácil, has pasado por cosas muy duras que has sabido llevar con la mejor actitud y eso nos lo has inculcado a todos", ha expresado Rubio.

"Abuela, nunca me cansaré de darte las gracias y de decirte el orgullo que siento hacia ti. Pero sobre todo gracias a la vida por darme la mejor abuela que podría tener", ha añadido la colaboradora de televisión.

"Sé que desde donde estés nos vas a cuidar y espero que sigas acompañándome en el camino desde la distancia, sintiéndote muy cerca. Todos los sueños que cumpla son para ti. Buen viaje abu, te quiero con todo mi corazón", ha zanjado.

María Teresa Campos falleció al no poder superar una insuficiencia respiratoria aguda. El pasado 3 de septiembre ingresó en el Hospital Jiménez Díaz de Madrid, donde murió rodeada de los suyos.