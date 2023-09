Familiares en duelo por suicidio claman por un plan nacional de prevención: "¿Más de 4.000 muertes no son suficientes?"

Para Emi Caídas la vida se rompió un mes de mayo de 2011. Su hijo mayor, de 20 años, se quitaba la vida. Caídas, vecina de un pueblito de Ávila, Hoyos del Espino, tuvo entonces que aprender a vivir de otra manera. Y no es la única superviviente en duelo. Tan solo en 2022, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 4097 personas se suicidaron, un 2,3% más que las defunciones registradas por la misma causa en 2021, dejando detrás cientos de familias destrozadas.

Las muertes por suicidio en España aumentan año tras año y desde la pandemia se han multiplicado los menores de 20 que deciden terminar con todo: si en 2021 fueron 75, en 2022 llegaron a 84. En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, supervivientes (así se denomina a los familiares) como Caídas piden al Gobierno que tome cartas en el asunto y cree un plan nacional. "¿Más de 4000 muertos no son suficientes?", se pregunta Caídas, que pertenece a la Red AIPIS (Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicido y Familiares y Allegados en Duelo por Suicidio) y es presidenta de la asociación Hablemos, para la prevención y el apoyo a familias.

La superviviente cree que las herramientas de prevención han evolucionado para bien, pero "gracias a la iniciativa privada". "Quienes más se mueven son los que lo han vivido en primera persona, son los que más claro hablan para que haya un plan nacional de prevención", comenta a este periódico. Además, hace hincapié en que cree que "el Gobierno está de brazos cruzados" y remarca que "hay que hablar del suicidio y tratar de ser esa red que proteja y que facilite toda la ayuda posible". "Hacen falta recursos económicos y esto implica que haya más personal en las instituciones de la sanidad pública", agrega.

"Cuando se suicida tu hijo deseas irte porque crees que has fallado como madre"

Su experiencia ha sido terrorífica. Ella misma, junto a su marido, fue la que encontró el cuerpo de su hijo tan solo 45 minutos después de haber estado con él. "Cuando ocurre esto deseas irte porque crees que has fallado como madre", relata entre lágrimas al otro lado de la línea telefónica a 20Minutos. Porque el dolor se sigue sintiendo y da igual el tiempo que pase. "Decidí buscar ayuda porque tengo otra hija que en ese momento tenía 16 años, por mi marido y por mi familia, porque tenía un sentimiento de no querer seguir", explica. Fue entonces cuando dio con asociaciones de apoyo a los familiares, no muchas en 2011.

No fue el caso de Ander Abasolo. El 9 de junio de 2006 quedó grabado a fuego en su memoria. Su padre decidió que no podía seguir y él, sin ayuda profesional, ha conseguido salir adelante. En su caso, una madre, cuatro hermanos y unos cuantos sobrinos han servido de pilar fundamental para intentar acabar con la eterna pregunta: ¿Por qué?

"Solo pensaba que podría haberle ayudado si me hubiera dicho algo"

"Cuando me enteré de lo que había pasado solo pensaba en cómo era posible que por la noche todo estuviera normal y ya no, que podría haberle ayudado si me hubiera dicho algo y que ya no tenía arreglo", comenta el bilbaíno, que en aquel momento tenía tan solo 24 años. "Nunca he entendido por qué lo hizo. Me pareció que había buscado la forma más fácil de hacer frente a sus problemas y, al mismo tiempo, la solución más complicada, porque para quitarte la vida hay que tener mucho valor", comenta.

La culpabilidad

En el caso de Caídas, por el contrario, su propio dolor le llevó a entender la decisión de su hijo. "No sé si es entenderlo o respetarlo. Creo que hay un momento en el que la vida nos pone a todos muchas dificultades y son peores cuando se sostienen en el tiempo", relata, a la vez que dice que "perder a un hijo es una de las circunstancias más dolorosas que puede vivir cualquier ser humano y hay momentos en los que el dolor es tan intenso que te hace entender la decisión de esa persona si se llegó a sentir así, con un sufrimiento tan duro, tan cruel, con tanta desesperanza...".

El sentimiento de culpabilidad de las familias es incesante. Preguntas sin respuesta y dolor se convierten en una carga que es más asumible con acompañamiento. "Pienso constantemente en si podía haberle ayudado. Me siento culpable por no haberle obligado a pedir esa ayuda y por no haberme dado cuenta de lo que pretendía hacer, de no haber frustrado su plan, por no haberle escuchado todo lo que debería...", sentencia Abasolo. Para Caídas las cosas no son distintas, una llamada telefónica de su hijo en esos pocos minutos en los que no se vieron le reconcome la cabeza. "Dejé el móvil en casa porque eran fiestas, estábamos todos y es un pueblo muy pequeño... conocía a mi hijo muy bien y no pude hablar con él", recuerda con dolor.

"En las asociaciones te encuentras con personas que están pasando por un proceso parecido y que te entienden"

Son dos caras de una misma moneda. Dos testimonios que, siguiendo su vida, permanecerán en el dolor. "Esto me ha afectado en tener miedo de perder a alguien solo por no darme cuenta que está mal. Me preocupo más en los demás, pienso que si están mal pueden llegar a hacer algo", explica Abasolo. De ahí la importancia de las agrupaciones que se dedican al apoyo. "Busqué incesantemente apoyo, por entonces no había asociaciones, y cuando lo encontré pensé que no había llegado a tiempo para mi hijo, pero sí podía seguir adelante y ayudar a otras personas", afirma Caídas, que además pone en valor la labor de estos grupos. "Te encuentras con personas que están pasando por un proceso parecido en el que la culpa es un peso muy importante. Gente que te entiende cuando te enfadas con tu ser querido por haber hecho lo que ha hecho, que te proporciona herramientas para seguir y que te acompaña en un camino lleno de baches, sabiendo que hay caídas y que te las puedes permitir".

En todo caso, ambos tienen palabras que dedicarles a sus familiares. "A mi padre le diría que después de todo este tiempo se ha perdido todo lo que él había producido: haber conocido a sus nietos, tener ya una nieta de 20 años, las bodas... la base de todo era él. Le contaría todo lo que ha pasado y cómo lo habría disfrutado", sentencia Abasolo. Caídas, por su parte, tiene claro el mensaje a su hijo: "Mamá siempre te va a escuchar, siempre va a tratar de entender las situaciones y estar a tu lado. Siempre. Siempre".