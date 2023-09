Las diez razones por las cuales los veterinarios no recomiendan los collares eléctricos

A medida que vamos entendiendo cada vez más a nuestros perros, a comunicarnos con ellos y a entender sus conductas, también vamos descubriendo que algunos métodos de educación canina hasta la fecha utilizados no son los más adecuados, ni tampoco obtienen los resultados que realmente esperamos.

Un buen ejemplo de método que, no solo no es adecuado para adiestrar a nuestros peludos, si no que además es perjudicial, es el uso de collares de descarga o collares eléctricos, cuyo uso está prohibido por Ley en España.

Tan solo hace unos pocos meses, durante el verano, la diputada del Parlamento Europeo Aurélia Beigneux, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, envió una pregunta escrita a la Comisión Europea interpelando sobre el permiso de la venta y uso de collares eléctricos de adiestramiento canino. Defendía que estos accesorios van en contra del Convenio de Protección de los Animales de Compañía, que prohíbe el uso de ayudas artificiales para el entrenamiento que causen sufrimiento físico y psicológico.

La tendencia europea va en camino de dejar de utilizar este tipo de accesorios por completo, ya que están pensados para emitir descargas, vibraciones o sonidos ante aquellos comportamientos que nos molestan, como los ladridos, por ejemplo. Esto no entra dentro de la educación a través del refuerzo positivo, que es la que está en pleno auge desde hace una década.

Los expertos insisten en los problemas de estos collares

Como todavía hay personas que (a pesar de la prohibición) sigue utilizando estos accesorios y que, además, en algunos países de Europa todavía está permitido su uso, el Grupo de Medicina del Comportamiento (GEMCA) de la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA) ha elaborado un texto donde se detallan los problemas y riesgos asociados al uso de este tipo de collares en nuestros perros.

En primer lugar, los expertos veterinarios y etólogos hablan de los problemas relacionados con el impulso eléctrico. "La elección del nivel adecuado de estimulación eléctrica suficiente para conseguir el efecto deseado, pero no excesivo, es complicada y depende de varios factores", aseguran.

"La intensidad de la descarga puede variar enormemente dependiendo de si ésta se aplica de forma puntual o, como recomiendan la mayoría de fabricantes, de manera mantenida, y de si se utiliza el nivel más bajo o el más alto del dispositivo", añaden.

También explican que las variaciones en la resistencia que opone la piel al paso de corriente eléctrica, en función de la raza y la condición corporal, así como de la humedad de la piel, "pueden suponer grandes oscilaciones en la cantidad de energía liberada sobre el animal".

La elección del nivel adecuado de estimulación se realiza de forma empírica con cada animal, en función de sus reacciones conductuales y postulares

"Existe, además una sensibilidad variable según los individuos. Por ejemplo, en un estudio se observó que un subgrupo de los animales entrenados con descargas eléctricas mostró indicadores de estrés de manera más intensa que el resto de animales", añaden los expertos.

Por último, en relación con el impulso eléctrico, los expertos cuenta que "la elección del nivel adecuado de estimulación se realiza de forma empírica con cada animal, en función de sus reacciones conductuales y postulares", lo cual puede llevar a un un uso inapropiado, como probar el collar con el perro por primera vez, utilizando el nivel de descarga más alto.

El segundo motivo por lo que los expertos no recomiendan estos collares se relaciona con los problemas a la hora de aplicar el estímulo eléctrico. "Debe ser aplicado en el momento adecuado para que exista oportunidad de que el animal lo asocie con su conducta", expresan. "De no hacerse así, puede asociarlo a otras conductas que no son el objetivo de la terapia o con otros elementos del ambiente, ya sean características del entorno, personas presentes, etc.".

"Este riesgo de asociaciones indeseables existe en cualquier caso y compromete el bienestar del animal, generándole estrés y ansiedad frente a elementos originariamente neutros, como el cuidador o el entorno del entrenamiento", aseguran.

Además, recalcan que el bienestar del animal puede verse comprometido, al haber un riesgo de que se genere una indefensión aprendida, "una condición por la cual el animal inhibe todas sus conductas, ante la imposibilidad de escapar de una situación aversiva", cuentan.

Otra razón por la cual desde el GEMCA no recomiendan estos collares tiene que ver con los problemas relacionados con la seguridad de las personas y de otros animales. "Debido a su potencial para causar dolor, los estímulos eléctricos pueden desencadenar reacciones de agresividad, tal y como se ha documentado en diversas especies, las cuales se magnifican si el animal ya está inmerso en un conflicto o interacción agonística con otros individuos", afirman.

El hecho de aplicar descargas para castigar señales de aviso de la agresividad puede llegar a suprimir las mismas, aumentando su peligrosidad

"Además, con toda probabilidad aumentará la aversión que el animal ya siente hacia el estímulo que desencadena la agresividad, facilitando un empeoramiento del problema y, por tanto, del riesgo de mordedura", detallan los expertos. "Se debe mencionar que el hecho de aplicar descargas para castigar señales de aviso de la agresividad (gruñir, enseñar los dientes, etc.), puede llegar a suprimir las mismas, con lo que el animal pasaría a atacar sin previo aviso, aumentando su peligrosidad".

Los veterinarios y etólogos no se olvidan de mencionar los riesgos que estos collares suponen para la salud del animal, siendo el más común la necrosis por presión en la piel del cuello, ya que "para que el dispositivo pueda funcionar, los bornes metálicos deben estar en contacto estrecho con la piel y, por lo tanto, el collar se ajusta apretadamente contra el cuello del animal".

Un perro y su dueña practicando trucos. Getty Images/Cavan Images RF

Otro problema por el cual los expertos no recomiendan estos dispositivos es por cómo se utilizan a la hora de entrenar la obediencia de los perros. "Enseñar nuevas conductas mediante el uso de aversivos como las descargas eléctricas es menos apropiado que enseñarlas mediante el uso de premios, además de innecesario", señalan.

"Aunque el resultado pueda ser aparentemente el mismo, en el primer caso el perro realiza la conducta que se le pide como manera de evitar algo que le desagrada y, en el segundo, el perro realiza voluntariamente la conducta en cuestión para conseguir cosas que le gustan", explican. "El estado emocional, la relación con el propietario y la actitud ante las sesiones de entrenamiento será muy diferente en ambos casos".

Enseñar nuevas conductas mediante el uso de aversivos como las descargas eléctricas es menos apropiado que enseñarlas mediante el uso de premios

Otro problema grave que ven los expertos es su uso para el tratamiento de los problemas de conducta, algo muy común entre los propietarios. "Los collares eléctricos no se recomiendan esto porque no toman en consideración la causa del problema o la motivación tras el mismo, ni tratan de modificarla", afirman. "Así, el problema puede empeorar, quedar enmascarado o terminar por expresarse de otra manera".

"Los collares eléctricos están especialmente contraindicados en los problemas de conducta que tengan que ver con la ansiedad, el miedo o la frustración, por el peligro de que se intensifiquen estos estados emocionales y empeore el problema, así como lo están en problemas de agresividad, debido al riesgo de que aumente la aversión que el perro ya siente ante lo que la origina, con los riesgos para la seguridad ya mencionados", detallan desde GEMCA.

Otra razón por la cual no se aconseja este tipo de collares es por su uso inapropiado como sistema de contención o vallas invisibles, que se suelen utilizar en animales sin supervisión durante largos periodos de tiempo.

"Estos dispositivos no impiden la entrada de otros animales o personas o que el animal pueda escaparse en situaciones de elevada excitación y, además, pueden generarse asociaciones indeseables entre, por ejemplo, la descarga y los transeúntes que pasan por los alrededores o la salida al jardín", ejemplifican.

Otra razón a la que acuden los veterinarios y etólogos para no recomendar estos collares es el uso que se le da por parte de particulares. "Las probabilidades e uso inapropiado, sin el conocimiento de los riesgos asociados, ni de las situaciones en las que están especialmente contraindicados, así como la falta de habilidad para aplicar el estímulo al nivel adecuado y de la manera correcta son enormes", defienden.

"Los defensores de estos dispositivos alegan que su uso es completamente seguro y humanitario cuando son utilizados por profesionales competentes. Sin embargo, incluso en las condiciones más benignas, se ha observado la elevación de marcadores de estrés en animales entrenados por profesionales especializados en el uso de los collares eléctricos", afirman los expertos.

Por último, desde GEMCA aseguran que la mayor efectividad de estos collares frente a otros métodos que no dañan a los perros no es más que una falacia. "Muchas personas piensan que los collares eléctricos son la única opción de tratamiento cuando se trata de un problema de comportamiento grave, que pone en peligro la vida del animal o la de otros, sin embargo, no existen datos que apoyen esta creencia", explican.

"Los estudios realizados hasta la fecha, bien basados en encuestas a propietarios o en la observación directa, revelan que el entrenamiento basado en el refuerzo positivo no sólo es igual de efectivo que aquél donde se hace uso de aversivos como el collar eléctrico, sino que, además, podría ser más eficaz", concluyen.