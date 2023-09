Cronología de un último amor: así vivió María Teresa Campos su relación con Bigote Arrocet

María Teresa Campos falleció el pasado martes a la edad de 82 años, una triste noticia que ha causado mucho dolor a sus conocidos, entre los que se encuentra, por supuesto, su último amor: Edmundo Arrocet. La veterana presentadora y el cómico compartieron una intensa relación que duró más de cinco años y que dio mucho que hablar.

La periodista y el humorista chileno se conocían desde hacía un tiempo, aunque la química entre ellos estalló en el año 2012, cuando, en el plató de Qué tiempo tan feliz (Telecinco), ambos conversaron, entre bromas, y disfrutaron de una actuación musical del cómico, que cantó La ranchera.

A partir de entonces ambos estrecharon su relación, manteniendo el contacto de manera más frecuente, pese a que el humorista se encontrara en Chile y la comunicadora en España. Un vínculo que se fue fortaleciendo y que se transformó, más tarde, en una relación.

Primeras imágenes juntos

La presentadora y el cómico volvieron a coincidir en los platós en el año 2014 y, poco después, fueron vistos en el restaurante La Máquina de La Moraleja (Madrid). La revista ¡Hola! publicó las imágenes de ambos cogidos de la mano y paseando del brazo a la salida del local, aunque, al principio, Campos fue cuidadosa.

"Somos amigos desde hace muchos años. Vino al programa y salimos a cenar, como a veces lo hago con otros amigos. Íbamos agarrados porque el empedrado del suelo me impedía andar con los tacones", explicó. No obstante, un tiempo después fueron vistos pasando sus primeras vacaciones en Gran Canaria. Los dos se dejaron ver muy cariñosos: ya no ocultaban su amor.

La periodista y el cómico conformaron durante años una de las principales parejas del papel couché. Sin embargo, la relación terminó a finales de 2019, a punto de cumplir seis años juntos. La propia Campos lo confirmó a través de un comunicado en Viva la vida.

"A lo largo de estos años, en mi relación sentimental con Edmundo Arrocet se ha especulado en numerosas ocasiones con crisis y rupturas que eran infundadas. Por eso, ahora quiero ser yo quien os comunica que las relaciones duran más o menos en el tiempo, a veces, toda la vida, o casi seis años, como ha sido mi caso con Edmundo", lamentó.

La periodista concedió una entrevista a la revista ¡Hola! en la que contó que el cantante había roto con ella por WhatsApp. "Por WhatsApp me dijo adiós, que no le buscara ni le llamara porque sería peor", confesó. Y, aunque en las semanas posteriores se mostró disgustada por lo ocurrido, siempre intentó afrontar la ruptura con serenidad.

Una ruptura y dos versiones

"Cierro la puerta. Que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo. (...) No pretendo tampoco decir nada malo de la persona con la que he estado casi seis años. Voy a contar la realidad. A día de hoy, no me puedo creer que no me quisiera", respondió al citado medio.

Desde entonces, tanto el cómico como la presentadora han compartido discursos distintos. Bigote insiste, a día de hoy, en que nunca dejó a su expareja por un mensaje. Los dos vivían juntos en la mansión de la comunicadora, pero, después de su ruptura, el humorista volvió a Chile -a excepción de cuando participó en el reality Secret Story, de Mediaset, en el que afirmó que todos los hombres son infieles-.

"Cierro la puerta. Que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo"

Tristeza tras la muerte de la presentadora

Tras conocer la muerte de la presentadora, el humorista lamentó la noticia en Espejo público. "Viví seis años con ella y fui muy feliz. Es una pérdida para todos nosotros, la familia y la gente que la quería. Estamos muy tristes. Estoy en América y no lo imaginé nunca", apuntó.

"Me llama mi representante durante esta mañana para comentarme que María Teresa ya no está con nosotros. Llevo mucho tiempo fuera, como seis meses. No estaba muy al tanto sobre su estado de salud. Estoy en el campo. Aquí no hay conexión con televisión", contó Bigote, que no ocultó sus dudas a la hora de hablar con las hijas de su ex, Terelu y Carmen.

"Estoy con un poco de sentimientos encontrados con ellas porque no se portaron bien conmigo", expresó, y zanjó: "El último día que hablé con ella fue el día que terminamos. La gente dijo que fue por un WhatsApp, es mentira, me duele en el alma. Me fui a Marbella, ella estaba invitada como jurado en un desfile de moda. Esa fue la última vez que hablamos".