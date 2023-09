Madrid se blinda contra las novatadas: un juicio de idoneidad a los agresores, castigos...

Septiembre siempre ha sido el mes de las novatadas. Veinte días en los que los veteranos de los colegios mayores llevan a cabo sus propios rituales de integración a los nuevos. Sin embargo, ya no está permitido. Además de la ley aprobada por el Gobierno central hace dos años, los centros en Madrid han establecido protocolos y mecanismos de actuación en caso de que se detecten este tipo de actitudes. Los autores de estos hechos podrían quedar expulsados de las residencias y con una apertura de expediente que les impediría presentarse a exámenes durante tres años.

Los gritos sexistas lanzados desde el colegio mayor Elías Ahúja, con motivo de estas novatadas universitarias, han dejado huella en la capital. Es una situación que los centros no están dispuestos a vivir. Por este motivo, llevan trabajando desde entonces en nuevos protocolos y mecanismos para reaccionar ante este tipo de situaciones. "Este año es clave", explica Alejandro Cremade, presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid y director del Santa María de Europa. "Sabíamos que teníamos que volcarnos para poder cortar estos comportamientos definitivamente", apunta.

Charlas, protocolos, una ley...

Fue en febrero de 2022 cuando el Gobierno central aprobó la Ley de Convivencia— también conocida como 'ley antinovatadas'. “Se considera falta muy grave realizar novatadas o cualesquiera otras conductas o actuaciones vejatorias, física o psicológicamente, que supongan un grave menoscabo para la dignidad de las personas”, expone el artículo 11 de dicha norma.

No es la única medida que va a estar en vigor durante este curso. La Asociación de Colegios Mayores de Madrid ha elaborado un Protocolo de Convivencia Intercolegial. "Determina normas e, incluso, sanciones cuando surgen novatadas entre centros", explica Cremade. Los centros también han "actualizado" sus propios protocolos antinovatadas. Es el caso de la operadora de residencias universitarias Resa, que en Madrid cuenta con 9 centros.

Es un "reglamento con formación y medidas preventivas, cautelares y disciplinarias para residentes, empleados y proveedores", explica Eleonora Guardini, Sales & Marketing Director de Resa. Con ello, pretenden "concienciar a todos los residentes acerca de este problema informarles sobre las posibles consecuencias y proporcionarles las herramientas y medidas necesarias para actuar y denunciar cualquier acoso", apunta. También van a implementar un canal de denuncias anónimos para que "se pueda comunicar cualquier irregularidad", que pasará "por un Juicio de Idoneidad".

Además, desde la Asociación de Colegios Mayores de Madrid han redactado un protocolo de sanción, en el que se incorporan castigos graduados a los propios centros. "Puede ser, por ejemplo, que un colegio no pueda participar en los torneos deportivos universitarios", señala Cremade.

Sin embargo, desde las direcciones de los colegios mayores son conscientes de que este problema no se erradica solo "desde arriba". Por ello, han llevado a cabo diferentes charlas y asambleas con el objetivo de concienciar a la propia comunidad estudiantil. Quieren evitar así que las novatadas puedan convertirse en algo clandestino. "Hemos conseguido que no sea una represión que venga desde la dirección, sino que sean ellos mismos los que se den cuenta de que no se pueden permitir ese tipo de comportamientos", expone Alejandro Cremade, quien considera que, de darse alguna novatada, "será algo residual".

Dispositivo policial

El Ayuntamiento de Madrid también está volcado en evitar estas actitudes. Por ello, se va a poner en marcha, por segundo año consecutivo, un dispositivo policial para prevenir y detectar las novatadas. La Comisaría del distrito de Moncloa-Aravaca instalará un puesto fijo de su Oficina de Atención al Ciudadano en el Paseo de Juan XXIII con la Avda. de la Moncloa, según informan desde el área municipal de Seguridad y Emergencias.

Además, el Servicio de Agentes Tutores realizará labores de prevención sobre el tema dando charlas en las universidades y colegios mayores. También está previsto que se incremente su presencia en las inmediaciones de estos centros "ante posibles altercados".

Por otro lado, habrá una patrulla uniformada y dos componentes de paisano por la zona, en turno de mañana y de tarde. Y los fines de semana y en horario nocturno, Policía Municipal estará pendiente para colaborar ante cualquier requerimiento del personal de seguridad de la Ciudad Universitaria o quejas ciudadanas.