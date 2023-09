PSOE y PP vetan la tramitación de la ley del PNV para limitar la inviolabilidad del rey

El PSOE y el PP han sumado sus fuerzas en la Mesa del Congreso para rechazar la tramitación de una proposición de ley del PNV que limita la inviolabilidad del rey que figura en la Constitución de 1978, manteniendo el mismo criterio que aplicaron hace un año.

Los nacionalistas vascos ya registraron sin éxito en junio de 2022 esta proposición al hilo de la polémica por las actividades privadas de Juan Carlos I, si bien entonces, como ahora, los socialistas y los populares frenaron su debate amparándose en el criterio fijado por los servicios jurídicos del Congreso.

Los letrados de la Cámara sostienen que el texto invade lo previsto en la Carta Magna y no puede tocarse con una ley, aunque sea orgánica, y que debe hacerse, en todo caso, con una reforma constitucional, confirmaron fuentes parlamentarias.

Por su parte, la formación jeltzale ha criticado "la falta de valentía" de los socialistas. Para su portavoz, Aitor Esteban, no limitar la inviolabilidad del Jefe del Estado a sus actos institucionales es lo que resulta contrario al espíritu constitucional. A su juicio, la ley del PNV "no contradice ningún artículo de la Constitución, sino que viene a precisar, en una ley que fija los aforamientos para otros casos, la interpretación mayoritaria de la sociedad". "De no reformar la ley, la interpretación que se hace hoy de la Constitución y que la Mesa refrenda con su decisión, es que todas las personas responden ante la ley menos el rey", añade el portavoz en un comunicado.

Para el PNV, acometer esta reforma "contribuiría al 'aggiornamento' de la institución, tan deteriorada en su imagen, precisamente por el desarrollo de actividades privadas ilegítimas del Jefe de Estado anterior". "Impidiendo el debate de nuestra Proposición de ley se pierde una gran oportunidad y tanto PP como PSOE y, sobre todo Zarzuela, se hacen un flaco favor", resume Esteban.

"Inaceptable"

Esta nueva negativa a tramitar la ley del PNV ha soliviantado al primer secretario del órgano rector de la Cámara y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, quien ve "inaceptable" que la Mesa frene la posibilidad de limitar "un privilegio monárquico inaceptable introducido en la era Rajoy". "Se trataba simplemente de permitir la discusión. Al impedirla, gana la opacidad y se resiente el principio democrático. Muy mal comienzo", ha denunciado a través de su cuenta en la red social 'X', antes conocida como Twitter.

La propuesta del grupo que dirige Esteban sugería limitar la inviolabilidad del rey a sus actos institucionales al considerar que la previsión constitucional no se puede interpretar hasta el infinito porque el monarca no puede estar por encima de los valores estructurales de la propia Constitución y de las leyes.