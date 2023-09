El tanatorio de La Paz en Madrid fue muy visitado este martes por muchas personalidades de distintos ámbitos que querían despedirse de María Teresa Campos. Un lugar que, además de dar paso a la tristeza, también fue testigo de alguna reconciliación.

Este último fue el caso de Makoke, quien, pese a estar distanciada de Terelu Campos, vivió un momento especial en la despedida de la comunicadora.

La colaboradora de Así es la vida ha detallado cómo fue su visita al tanatorio: "Sabéis que no atravesaba mi mejor momento con Terelu y estaba muy nerviosa, pero yo sabía que tenía con ir porque le tenía mucho cariño a María Teresa y he estado con la familia y he compartido muchos momentos con ellos".

"Todo son tonterías que al lado de un momento así hay que restarles mucha importancia", ha expresado la malagueña. Por esta misma línea, ha relatado el encuentro: "Pensé que si Terelu no me quería saludar, yo lo respetaba y saludaría a Carmen Borrego y a la familia, pero estuvo conmigo enorme".

"Me emocioné muchísimo, se abrazó a mí y tengo que agradecerle mucho las palabras que tuvo. Me dijo que su madre se merecía que nos volviéramos a ver", ha contado Makoke, emocionada. "Fue muy bonito. Nos abrazamos y nos pusimos a llorar las dos", ha relatado.