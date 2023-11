Los peligros de vestir a los perros: incomodidad, reactividad y pérdida del vínculo con el tutor

El mundo de la moda canina es una realidad: desde abrigos, hasta jerseys, pasando por todo tipo de prendas de ropa, el armario de nuestros perros podría llegar a ser tan amplio como el nuestro. Sin embargo, antes de decidir si vamos a comprarle algún accesorio de este tipo a nuestro perro, deberíamos informarnos de si realmente lo necesita.

Algunas razas y casos concretos pueden verse beneficiados por los abrigos, chubasqueros y jerseys que podemos encontrar en la tienda de animales, como por ejemplo aquellos de pelo corto (como los galgos), o los cachorros, ancianos o perros enfermos (que están más expuestos a las bajas temperaturas).

Primero de todo: consultar con un experto

No obstante, si nuestro perro no se encuentra en alguno de estos grupos, antes de optar por comprarle alguna prenda de ropa, deberíamos consultarlo con un experto (ya sea un veterinario etólogo o educador canino), quién nos aconseje cómo debemos habituar a nuestro peludo y si corre algún peligro.

De hecho, forzar a nuestros compañeros de cuatro patas a ponerse disfraces o prendas para salir a la calle, además de ser incómodo, puede ser muy perjudicial, ya que puede romper el vínculo entre perro y tutor, así como provocar conductas reactivas indeseadas.

Lo primero que debemos tener en cuenta es qué tipo de prenda queremos ponerle a nuestro peludo, siendo primordial que sea cómoda y le permita moverse por completo, sin limitar ningún movimiento natural del animal.

De no serlo, nuestro perro no querrá ponérsela y se frustrará cada vez que se la pongamos a la fuerza, mandándonos señales de calma para que le dejemos tranquilo y pudiendo llegar a ponernos en situaciones peligrosas, como una posible mordedura, si insistimos demasiado (un comportamiento reactivo lógico si no entendemos las señales que nos está dando para que le dejemos en paz).

Habituar a nuestras mascotas para llevar prendas

De la misma forma que debemos habituar a nuestros perros al uso del arnés o la correa, para que no les genere rechazo, es importante que hagamos lo mismo con cualquier abrigo, chubasquero o prenda que queramos ponerle (independientemente de si la necesita o no).

Para este, necesitaremos armarnos de paciencia y utilizar el refuerzo positivo, siempre premiando a nuestro peludo cuando esté tranquilo con su nuevo look puesto. No obstante, debemos empezar con que se familiarice con el olor del mismo e ir colocándoselo poco a poco: primero la cabeza y se lo quitamos, luego una pata, y repetimos el proceso. Así hasta que se lo ponga con facilidad.

Si seleccionamos una prenda cómoda para nuestro perro y seguimos los pasos necesarios para habituarle a ponérsela (siempre respetando lo que él quiera), nuestro vínculo seguirá siendo igual de fuerte que siempre y no se producirá ningún comportamiento reactivo.