Septiembre llega cargado de novedades. Los teatros, museos y cines estrenan temporadas y la ciudad se ponen las pilas. Como muestra de ello, este fin de semana Casa Seat presenta 'Pioneras', una exposición en homenaje a las mujeres que trabajaron en el sector de la automoción entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

También se celebrará durante estos días la 41ª edición de la 'Setmana del Llibre en Català' en el Moll de la Fusta de Barcelona. Quien también está de celebración es Coca-Cola, que celebra su 70 aniversario en España en el centro comercial de la Illa Diagonal de Barcelona, allí una exposición 45 objetos vintage recorren la historia de la marca en el país.

La exposición estará disponible hasta el 16 de septiembre. Coca-Cola

Coca-Cola cumple 70 años en España

La marca de refrescos más famosa del mundo celebra su 70ª aniversario en España con una exposición en el centro comercial Illa Diagonal de Barcelona. Allí, exponen 45 piezas vintage procedentes de la colección privada de diferentes coleccionistas para repasar los 70 años de historia de la compañía en nuestro país.

Entre los objetos de la muestra destaca la primera botella fabricada en territorio español. Fue el 31 de marzo de 1953 en la fábrica de la calle Almogàvers de Barcelona.

En la exposición también se pueden ver objetos publicitarios; hay posters de personalidades de diferentes épocas como son Carmen Sevilla o Sito Pons, pizarras para los establecimientos, neveras, horarios... Y además, objetos conmemorativos creados especialmente para el Mundial de Fútbol de 1982 o los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992.

La exposición estará disponible hasta el 16 de septiembre y la entrada es gratuita. Posteriormente será trasladada a la fábrica de de Coca-Cola Europacific Partners ubicada en Martorelles.

Av. Diagonal, 557; Hasta el 16 de septiembre; Entrada gratuita; coca-cola.com

Alice Ramsey, una de las protagonistas de “Pioneras”, fue la primera mujer en cruzar EE.UU de costa a costa en coche. Library of Congress

CASA SEAT presenta a las pioneras de la automoción

Septiembre llega fuerte para la CASA SEAT que abrirá su agenda con una nueva exposición sobre las pioneras de la automoción. Una exhibición que rinde homenaje a aquellas mujeres que, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, contribuyeron al desarrollo de este sector que transformó horizontes y economías y dio origen a multitud de profesiones asociadas, además de ofrecer nuevas perspectivas de libertad.

En la exposición, a través de fotografías, extractos de películas y otros documentos, los visitantes podrán conocer la vida de unas treinta mujeres y su contribución a la historia de la automoción. Además, en la muestra, también habrá expuesta la obra “Dona del volant”, un cuadro de Ramón Casas.

Asimismo, los visitantes podrán experimentar con un videojuego cómo sería conducir un vehículo sin los sistemas de seguridad ideados por algunas de estas pioneras que, fueron valientes y curiosas y expandieron nuestros horizontes y economías.

Pg. de Gràcia, 109; Hasta el 14 de octubre; Entrada gratuita; casa.seat

Cartel de la 40ª edición de La Setmana del Llibre en Català. La Setmana del Llibre en Català

El Moll de la Fusta acoge la Setmana del Llibre en Català

La Setmana del Llibre en Català celebra este año su 41ª edición y lo hace repleta de novedades. Por primera vez en el festival, habrá representación de todos los territorios de habla catalana. De esta manera, Catalunya Nord se une a esta fiesta que se celebrará del 8 al 17 de septiembre.

Durante 10 días, editores, autores, traductores, ilustradores y libreros de Catalunya, Illes Balears, Comunitat Valenciana, Andorra y Catalunya Nord se reunirán en el Moll de la Fusta para compartir presentaciones, debates literarios, conciertos, talleres, recitales de poesía, mesas redondas, conversaciones entre autores y lectores, y firmas de libros.

En esta edición, el espacio contará con 287 expositores, una cifra que Ilya Pérdigo, presidente de Editors.cat, ha señalado como “de récord”, y más de 300 actividades para todos los públicos.

Moll de Bosch i Alsina, 1; Hasta el 17 de septiembre; Entrada gratuita; lasetmana.cat

Una de las salas de la exposición 'Jugo com una nena!'. Palau Robert

Las niñas juegan como niñas y eso está bien

El Palau Robert acoge hasta el 25 de septiembre una exposición sobre el deporte femenino para generar nuevos referentes y ampliar la mirada de miles de niños. La exposición titulada “Jugo com una nena!” (¡Juego como una niña!) muestra como las carreras deportivas de Alexia Putellas, Aina Florenza o Laia Sanz, a pesar de haber tenido más obstáculos, como son los insultos, el menor apoyo económico y mediático, la falta de referentes previos y la invisibilidad, son impecables.

Con la finalidad de potenciar el deporte femenino, esta muestra se divide en cuatro ámbitos para ayudar a reflexionar a los visitantes y romper con los estereotipos. En el primero, se plantean varias preguntas y un recorrido interactivo para mostrar finalmente que son los niños los que siempre tienen el camino más fácil.

El segundo ámbito es una carrera de obstáculos donde las barreras son los insultos y los estereotipos que las deportistas femeninas deben soportar cuando realizan su trabajo, la diferencia salarial respecto a los deportistas masculinos, el tratamiento mediático o la presencia femenina en las instituciones del deporte.

El tercer espacio es el más interactivo. Siguiendo las indicaciones de tres referentes del deporte catalán, Laia Palau, Patrícia Ortega y Maica García, los asistentes deben imitar sus pasos para obtener los mismos resultados. Y, por último, el último espacio es la recreación de una habitación decorada con objetos relacionados con el deporte femenino catalán.

Pg. de Gràcia, 107; Hasta el 25 de septiembre; Entrada gratuita; palaurobert.gencat.cat

La exposición Symphony del CaixForum CaixaForum

'Symphony' nos traslada al corazón de la música clásica

La realidad virtual puede crear cosas maravillosas, pero si lo unes con música clásica, ¡aún más! Y eso es lo que nos trae Symphony, una exposición inmersiva audiovisual de CaixaForum que ofrece a sus visitantes un viaje a través de las emociones y de la música clásica.

Beethoven, Mahler y Bernstein como nunca antes los habías escuchado y de la mano del gran director de orquesta Gustavo Dudamel dirigiendo a los más de 100 músicos de la prestigiosa Mahler Chamber Orchestra.

A esta experiencia sonora la acompaña un concepto visual que combina la imagen real filmada en 360º con la imagen generada por ordenador y efectos visuales. Sin duda, todo un planteamiento que combina la última tecnología con la sensibilidad y creatividad visual y musical.

C/ d'Isaac Newton, 26; Permanente; Entrada: 8 euros; caixaforum.org

Escena de la obra de teatro 'Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard'. La Villarroel

Història d'un senglar (o alguna cosa de Ricard)

La Villarroel nos presenta la Història d’un senglar (o alguna cosa de Ricard), una obra en la que el deseo, el resentimiento y la ambición humana serán claves.

La vida de los artistas no es tan lujosa como parece. El protagonista de esta historia lleva toda su carrera haciendo papeles secundarios en obras teatrales, pero parece que ha llegado su momento. Ahora se enfrenta al reto de interpretar a Ricardo III, el monarca despiadado de la tragedia de William Shakespeare. Pero considera que el resto del elenco no está a su altura y no le parece bien nada de lo que le propone su director. A medida que se va preparando el personaje, las semejanzas entre el actor y el monarca empiezan a florecer.

Su ansia de poder puede con él y no está dispuesto a perder el tiempo. ¿Dónde acaba el personaje y dónde empieza la persona? Una historia cargada de reflexión sobre los límites de la ambición humana.

Calle Villarroel, 87; Hasta el 1 de octubre; Entradas desde 29 euros; lavillarroel.cat