Bigote Arrocet, tras la muerte de María Teresa Campos: "La que me tenía que haber pedido perdón a mí es ella"

Las visitas al tanatorio se han estado sucediendo durante estos días, pues la muerte de María Teresa Campos ha provocado la reacción de multitud de personalidades del mundo de la televisión, la prensa y la política que la querían y admiraban. Y quien también habló fue Bigote Arrocet, su último gran amor, quien no solo tuvo bonitas palabras sobre la relación de seis años que tuvieron, sino que también tuvo reproches.

"Viví seis años con ella y fui muy feliz. Es una pérdida para todos nosotros, la familia y la gente que la quería. Estamos muy tristes. Estoy en América y no lo imaginé nunca", declaró el humorista argentino en Espejo público. "El último día que hablé con ella fue el día que terminamos. La gente dijo que fue por un WhatsApp, es mentira, me duele en el alma. Me fui a Marbella, ella estaba invitada como jurado en un desfile de moda. Esa fue la última vez que hablamos".

El cómico de 73 años reiteró que lo que se decía no era verdad y que siempre hubo "mucha comunicación" entre ellos, y "lo demás son inventos chinos".

Entonces, Susanna Griso le preguntó si iba a escribir a Terelu Campos y Carmen Borrego para darles el pésame, algo ante lo que él dudó, con pulla incluida: "Les escribiré, pero tengo un poco de sentimientos encontrados con ellas, porque no se han portado bien conmigo ni se portaron bien con la mamá en su época".

Miquel Vals intervino para preguntarle qué le diría a la periodista si pudiera hablar con ella una última vez, y si le pediría perdón por todo lo que ha pasado. "No, yo no, no. La que me tenía que haber pedido perdón es ella a mí, no yo a ella, porque nunca fue verdad nada de eso", contestó, muy tajante.

"En mi recuerdo siempre la tengo con mucho cariño, que fue lo que manteníamos, y para mí todo lo demás fue algo extraño por motivos económicos y todo eso", añadió.

Pero Joaquín Torres, amigo de María Teresa y presente en plató, saltó para llamar "cínico" a Bigote Arrocet: "Pero si acabas de decir que, desde el día que te dejó, no has vuelto a tener contacto con ella. ¿Qué cariño significa esto?".

"Yo tengo un cariño inmenso por ella, lo vuelvo a repetir. Fuimos muy felices y viajamos mucho, pero hubo interferencias de gente, no sé por qué motivo", concluyó el entrevistado.