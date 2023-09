Feijóo pide a Sánchez "recapacitar" y firmar el acuerdo con el PP: "No hay que decidir entre el chantaje de Puigdemont o elecciones"

El líder del Partido Popular y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho este martes un nuevo llamamiento a Pedro Sánchez para que "recapacite" y firme el acuerdo que le propuso hace dos semanas para "desactivar" al independentismo y evitar la repetición electoral. El popular vuelve a tender la mano al secretario general del PSOE tras confirmarse que la amnistía es parte del precio que pondrá Junts a sus apoyos. "No hay que decidir entre el chantaje de Puigdemont o elecciones", ha señalado Feijóo, quien ha insistido en la que plantea como la "tercera vía": un Gobierno del PP de dos años con seis pactos de Estado.

A veinte días para el debate de investidura, el presidente popular ha reivindicado el documento -que ya rechazó Sánchez y al que Vox no se opondría- y que incluye "pactos constitucionales entre los partidos constitucionalistas". Porque, según afirma, "la mayoría" de los españoles votaron el 23-J "en favor del abrazo entre españoles" y "tan solo el 6% de los electores han votado a independentistas". De ahí que Feijóo se haya negado, de nuevo, a reunirse con Junts y a aceptar sus exigencias.

"No puedo aceptar una España en la que el principio de igualdad quiebre y donde la ley no se cumpla; no puedo aceptar que la democracia española sea igual que una dictadura y quepa una amnistía por los delitos cometidos que atentan contra la democracia. No puedo financiar al independentismo porque no ha tenido éxito electoral en las urnas, sino que está en sus horas más bajas", ha expresado desde Canarias, donde se ha reunido con el presidente del Gobierno de las islas, Fernando Clavijo.

El popular asume el "problema territorial" que existe en Cataluña, pero pide a Sánchez y al resto de partidos que se ataje dentro de la legalidad. "Sé que debemos buscar un encaje del problema territorial de Cataluña, pero eso será o un pacto de estado o no será. Y eso se hará de acuerdo con la ley y en el encaje constitucional o no se hará".

Asimismo, el presidente del PP ha vuelto a pedir el cese de la vicepresidenta Yolanda Díaz por su visita a un prófugo de la justicia el lunes pasado. También ha cargado contra ella y, sobre todo, contra Pedro Sánchez, por "callar" ante las acusaciones que ha lanzado Podemos -ahora en Sumar- al expresidente del Gobierno socialista Felipe González. "El PSOE que conocíamos ha dejado paso a un partido controlado por Sánchez que ha tenido que aceptar que Podemos califique a Felipe González como un criminal de Estado. Quien calla, otorga".