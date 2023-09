"Incertidumbre" en el presupuesto de Madrid para 2024 porque Moncloa no techa el gasto

La maquinaria presupuestaria comenzó a rodar en el Ayuntamiento de Madrid a finales del pasado junio cuando el alcalde José Luis Martínez-Almeida decidió prorrogar las Cuentas municipales de 2022 para centrarse en los Presupuestos de 2024. El regidor popular no contaba, entonces, con que más de dos meses después el país seguiría sumido en el bloqueo político y el actual Gobierno en funciones no habría fijado el techo de gasto, necesario para saber cuánto dinero pueden gastar las administraciones públicas.

El propio Almeida ha reconocido este lunes el "problema de incertidumbre" que sufre el área municipal de Hacienda, Economía y Empleo para confeccionar las Cuentas y las ordenanzas fiscales del año que viene. Esta gran hoja de Excel de gastos e ingresos que supone la ciudad de Madrid incluirá, previsiblemente, para 2024 el soterramiento de Castellana Norte frente a las Cuatro Torres, el cubrimiento de la M-30 a su paso por el puente de Ventas o la rebaja del IBI al mínimo legal. En total, más de 5.700 millones de euros, una de las dotaciones más abultadas de todas las urbes europeas.

"Tenemos una serie de variables que no dependen del Ayuntamiento y que dificultan la elaboración de Presupuestos", ha señalado Almeida tras visitar una escuela infantil en Canillejas. Se refería a las "regla fiscal" que el Ministerio de Hacienda y Función Pública que dirige María Jesús Montero trasladó hace algunas semanas que no se plantea definir hasta que no se conforme un nuevo Gobierno.

Fuentes del departamento municipal de Hacienda que lidera Engracia Hidalgo critican en 20minutos que "pese a que el Gobierno esté en funciones, puede seguir trabajando". "No es de recibo que tengan paralizadas a las administraciones", reprochan sobre el límite de gasto que "otros años se ha fijado en junio". "Pendientes" a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mueva ficha, admiten, por último, que ya "trabajan en varios escenarios", si bien necesitan saber "si tienes que cerrar en equilibrio o con algún déficit concreto".

Almeida, pese a todo, ha insistido en varias ocasiones esta mañana en que "habrá Cuentas con total seguridad". "Están, en estos momentos, hablando todas las áreas de gobierno y distritos para poder ir perfilando los presupuestos" ha agregado, consciente de que aprobará las primeras Cuentas de su segundo mandato al frente del Consistorio gracias a la mayoría absoluta que obtuvo en las elecciones del pasado 28-M. No ocurrió lo mismo con su último plan presupuestario, encerrado en un cajón después de que toda la izquierda y Vox se resistieran a apoyarlo.