Alejandra Rubio se despide de María Teresa Campos con una emotiva carta: "He tenido una abuela adelantada a su tiempo"

Alejandra Rubio no ha faltado en el hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid en el que María Teresa Campos estaba ingresada, y tampoco en el tanatorio La Paz en el que estaba su capilla ardiente. Este miércoles, la nieta de la periodista habló con la prensa sobre su abuela, pero también lo hizo con una emotiva carta de despedida que le dedicó.

A su salida del tanatorio, dio las gracias a la prensa porque "a ella le hubiera encantado tener este reconocimiento" de los medios y por esas palabras que los programas le han enviado. "Hemos estado a su lado en todo momento, nos hemos podido despedir de ella muy bien todos, arroparla y cuidarla", declaró. "Me fiaba de todo lo que me decía, ojalá algún día seguir el camino y que esté orgullosa".

Del mismo modo, la hija de Terelu Campos le escribió un bonito texto en su columna de ABC, donde, de nuevo, le dio las gracias por haber compartido tanto tiempo con ella.

La colaboradora de Así es la vida relató algunas de las anécdotas que ha vivido con ella, desde jugar juntas a las muñecas hasta sus regañinas y las cosas que María Teresa no entendía sobre su look, con botas llenas de calaveras.

"Gracias por estar siempre, por estar a mi lado mientras me veías crecer y gracias por enseñarme gran parte de lo que sé de la vida", recordó Alejandra Rubio. "Está más que claro que mi afición por la lectura viene de ti y de robarte libros, sin que te dieras cuenta, de tu inmensa biblioteca cada vez que iba a tu casa".

"Nunca he tenido una abuela al uso, he tenido una abuela moderna, luchadora y adelantada a sus tiempos en todos los sentidos y eso me ha hecho sentir la mujer más orgullosa", añadió.

"Gracias por enseñarme a luchar para conseguir mis sueños, por animarme a estudiar lo que verdaderamente me gusta, aunque no sea lo establecido, pero entre tú y yo sabemos que es algo que te hubiera encantado ejercer aunque finalmente elegiste otro camino. Pero abuela, hubieras sido también una gran actriz si te lo hubieras propuesto, como todo lo que has conseguido en la vida", continuó.

La nieta de la fallecida periodista siguió agradeciéndole todo lo que hizo por su familia, el legado que ha dejado, cómo les facilitó la vida y todo el amor que dio con generosidad. Y también, la joven está agradecida por todos los consejos que le dio al empezar a trabajar en la televisión: "Sé que no era lo que más ilusión te hacía pero me veías y me regañabas si decía coletillas o me tocaba una oreja, el pelo o cualquier tic que tuviera".

"Sé que tu vida no ha sido fácil, has pasado por cosas muy duras que has sabido llevar con la mejor actitud y eso nos lo has inculcado a todos", dedicó Alejandra Rubio, demostrando lo orgullosa que está de ella. "Pero sobre todo gracias a la vida por darme la mejor abuela que podría tener. Sé que desde donde estés nos vas a cuidar y espero que sigas acompañándome en el camino desde la distancia, sintiéndote muy cerca. Todos los sueños que cumpla son para ti".