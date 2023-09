¿Cuánto cuesta matar en España?: "Lo normal es por celos, dinero, sexo, poder... y quienes contratan suelen ser cercanos a la víctima"

Conseguir dinero se ha convertido en una de las prioridades de muchos ciudadanos alrededor de todo el mundo. Para ello, muchos recurren a una práctica ilegal: matar por dinero, es decir, ser sicarios. Pero, ¿cuánto cuesta arrebatar la vida a otra persona en nuestro país?

Este miércoles, Espejo Público ha desvelado cuál es el precio por matar en España. Tal como ha explicado Miquel Valls, en nuestro país, un sicario puede contratarse por entre 70.000 y 100.000 euros; sin embargo, la abogada Beatriz de Vicente no ha estado nada de acuerdo con esto.

"En España es mucho más barato matar", ha destacado la abogada que, además, ha reconocido que durante su carrera ha dado con varios asesinos a sueldo y que el precio suele estar entre 3.000 y 6.000 euros, aunque todo depende de las características de la víctima y del tipo de 'encargo'.

"La Policía de España está muy preocupada. Ahora mismo, Trinitarios, Dominican Don't Play, es decir, gente muy joven, está empezando a matar por encargo a precios irrisorios", ha apuntado la abogada.

"Algo que sorprende mucho de los que he conocido personalmente es que son absolutamente anodinos. El tío más normal del mundo", ha agregado de Vicente que, además, ha recalcado que no es lo mismo matar que amputar un miembro, dar un susto o una paliza a alguien. Asimismo, el matinal ha mostrado el caso de cinco personas que han sido detenidas en Valencia tras intentar matar a un empresario, a lo que Beatriz de Vicente ha comentado: "Estos no eran muy buenos. Un buen sicario no falla".

De la misma manera, Espejo Público ha podido hablar con un testigo protegido que sabe el número de personas que matan por encargo, a día de hoy, en España: "Depende de las necesidades del cliente y de si es un ajuste de cuentas entre bandas criminales o si es una contratación por un encargo puntual".

Además, el testigo ha explicado que, "aproximadamente" existen entre 20 y 30 sicarios en España y que "son personas que viven o residen en España por largos periodos vacacionales o incluso son españoles". Para contactar con ellos se utilizan intermediarios como "abogados o redes criminales".

Finalmente, Beatriz de Vicente ha dado una clave más acerca de la vinculación entre la víctima y la persona que contrata al sicario: "Lo normal es por celos, dinero, sexo, poder... y quienes contratan suelen ser cercanos a la víctima".