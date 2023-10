¿Es bueno poner prendas de ropa a los perros? Estos son sus 'efectos secundarios'

El mercado de las mascotas ha crecido mucho en los últimos años. Tanto es así, que incluso la moda ha llegado a sus vidas. Jerseys, botas, abrigos y todo tipo de prendas para mascotas, son cada vez son más frecuentes en parques y calles.

Nuestros perros y gatos, así como otras especies, han pasado a formar parte de nuestra familia, a ser considerados seres sintientes, a raíz de una sociedad cada vez más preocupada por su bienestar y sus necesidades, lo que ha traído consigo nuevos productos también a las tiendas.

Un ejemplo de esto son las diferentes prendas de ropa que nos podemos encontrar en los establecimientos para mascotas: abrigos, calcetines, chaquetas, botas... ¡Y hasta disfraces! Pero, ¿nos hemos parado a pensar si es saludable vestir a nuestros compañeros de cuatro patas?

Vestir a las mascotas puede ser saludable, pero también perjudicial

La respuesta a esta pregunta, no es sencilla, ya que dependerá mucho de a qué prenda de ropa nos estemos refiriendo, de qué perro y de cómo le presentemos esta nueva situación a nuestro peludo. Además, tampoco es lo mismo ponerle un abrigo a un perro para ayudarle a combatir el frío del invierno, que a un gato, que está siempre resguardado en casa.

La doctora Ángela González Martínez, especialista en Medicina del comportamiento por el European College of Animal Welfare y Behavior Medicine, máster en Etología Clínica y Bienestar Animal por la Universidad de Zaragoza y responsable del Servicio de Etología del Hospital Veterinario Universitario Rof Codina en Lugo explicaba a este periódico que "está bien que vistamos a nuestras mascotas, pero haciéndolo bien".

"Hay que pensar si es necesario vestirles o no y, si lo hacemos, tenemos primero que habituarlo a llevar ropa, igual que lo hacemos con el arnés o la correa, es decir, de forma positiva, gradual y con premios", detalla.

Es una realidad que muchas razas caninas se benefician de algunas prendas como chubasqueros, jerseys o abrigos, especialmente aquellas de pelo corto y complexión delgada, como por ejemplo, los galgos. ¿Verdad que no se nos ocurre ponerle un abrigo a un Alaska malamute, cuyo pelaje de doble capa ya está pensado para soportar el frío?

Un perro con un abrigo. PEXELS

También puede ser útil en casos específicos como en perros cachorros, ancianos o animales enfermos, cuya situación les hace más vulnerables ante el frío, tal y como explica Nuria Gómez, experta veterinaria de Clinicanimal, la red de centros veterinarios de Tiendanimal.

Vestir a perros o gatos con disfraces, una moda poco útil y adecuada

No obstante, ¿qué pasa con los disfraces? "No es necesario", afirmaba González. "Además, si el perro está acostumbrado a llevar ropa y le pones un disfraz que llame la atención es importante tener en cuenta si es un perro al que le guste estar rodeado de gente o no, ya que puede resultarle una experiencia muy negativa en el segundo caso".

De igual forma tenemos que aplicarlo con otros animales, como los gatos. "Solo es necesario vestirlos si no tienen pelo y si salen a pasear, aunque podría beneficiarles, la mayoría de ellos no lo necesitarían", añade la experta en etología.

En resumen, si queremos vestir con cualquier prenda de ropa a nuestro perro, escojamos una pensando en sus posibles necesidades y, por encima de todo, siempre respetando las preferencias del animal y haciendo una adecuada habituación, asegurándonos de que se siente cómodo y feliz.