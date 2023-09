Shaila Dúrcal acaba de cumplir 44 años, está. Ya contaba hace unos días que una de las razones para sentirse así de vital es que ha logrado perder 20 kilos en apenas tres meses.

Shaila ha seguido una dieta junto a su hermana, Carmen Morales, que ha perdido 15. "Las delicias de cuidarme (aquí cita la dieta seguida). -20kg! Casi en mi peso ideal! Siempre con el apoyo de nutricionistas top y mi súper doc. ¡Gracias a todo el equipo por seguir apoyándome en este gran cambio de vida!", compartía con sus seguidores.

Un mes antes, Carmen revelaba lo bien que se sentían tras haber logrado gran parte de su objetivo siguiendo este mismo método. "Contentísimas y orgullosas de nosotras mismas por retomar un reto que teníamos pendiente. Queremos contaros el gran cambio que estamos sintiendo… Desde hace dos meses hemos retomado el método para conseguir cambiar nuestros hábitos a unos más saludables. De momento hemos conseguido bajar 13 kg.!! Aún nos queda camino para llegar a nuestro objetivo", contaba entusiasmada.

Este miércoles, ambas protagonizan una entrevista en ¡Hola! donde hablan de su pérdida de peso. "Me ha cambiado la vida. Me hace sentirme bien conmigo misma todo el rato y me impulsa a seguir queriéndome cuidar", cuenta la cantante, sobre su pérdida de peso.

"Es un cambio de estilo totalmente. Es algo muy especial para nosotras, que siempre hemos batallado con el peso en momentos de estrés", cuenta la menor de las hijas de Rocío Dúrcal y Junior. "De ansiedad, de trabajo, de nervios...", puntualiza Carmen.