Tensión casi en directo. Un equipo de Código 10, el programa de investigación semanal de Cuatro, se ha trasladado hasta el epicentro del fentanilo, Filadelfia, Estados Unidos, para informar sobre el consumo de esta droga que está provocando violencia en algunos de sus barrios.

El ejemplo de ello lo ha vivido el propio equipo del programa desplazado, con su reportero, Toni Rigo, al frente. Y es que, tal y como él mismo contó en la conexión en directo, ha sido agredido mientras realizaba la investigación.

"Todo ha quedado afortunadamente en un gran susto, pero no podemos bajar la guardia, porque estamos en uno de los barrios más peligrosos, no solo de Filadelfia, sino de Estados Unidos. Hace justo unos minutos hemos escuchado un tiro, estamos rodeados de fentanilo", contaba acerca del primer susto que se llevaron.

Porque luego hubo otro, tal y como contó, visiblemente nervioso, el reportero: "El problema no son ellos, son los camellos porque los medios de comunicación no son bien recibidos". "Hemos tenido que escapar en el coche. Es una zona realmente peligrosa", advertía el periodista desplazado. "Menos mal que no consiguieron romper el coche", decía también sobre el reportaje anterior que habían grabado. "La policía está en modo espantapájaros, porque pretenden asustar, pero no lo consiguen", contó Israel, uno de los vecinos del barrio.

Debido a la situación extrema, el programa finalmente decidió interrumpir la conexión con el reportero y su cámara para que se pusieran a salvo.