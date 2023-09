Pablo Motos, a Mario Casas: "Cuando naciste eras tan feo que tus padres te escondieron"

El Hormiguero recibió este martes la visita de Mario Casas y Óscar Casas, que presentaron su nueva película, Mi soledad tiene alas, en la que el mayor de los hermanos debuta como director.

La película, ambientada en los barrios donde el director pasó su infancia y que protagoniza su hermano pequeño, presenta a un grupo de jóvenes que atraca joyerías.

Los hermanos Casas vienen a presentarnos “Mi soledad tiene alas”, la esperada película dirigida por @mario_casas_ y protagonizada por @oscar_casas_, que ya está en los cines #CasasEH pic.twitter.com/gIRTexYOSK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 5, 2023

"Has venido más veces al programa que yo", bromeó Pablo Motos con Mario al empezar la entrevista, en la que el presentador también comentó con el director si había enchufado a su hermano en la película.

"Es que si no le contrataba, mis padres no me dejaban entrar en casa", comentó el actor y director entre risas. "Quería dirigir", añadió el protagonista de El Barco.

Los invitados y el valenciano también comentaron la diferencia de edad, 13 años, entre ambos hermanos: "Me dicen que me salen gestos de persona mayor ¡si tengo 37 años!", exclamó Mario.

"Mi padres han mejorado según iban teniendo hijos, Óscar es un gran actor", comentó el invitado. Entonces Motos le dijo entre risas: "Es que cuando naciste eras tan feo que tus padres te escondieron".