Feijóo retoma su posición inicial para alejarse de Junts tras el órdago de Puigdemont y las reticencias internas

El tono, las formas y el fondo de las exigencias que lanzó Carles Puigdemont este martes llevaron a Alberto Núñez Feijóo a dar marcha atrás a su apuesta de dialogar con Junts de cara a su investidura. Tras el órdago del expresidente catalán, el líder del PP optó por alejarse del todo de la formación independentista y, con ello, calmar a las voces de su partido que no habían entendido del todo los cambios de la dirección nacional de su partido en este asunto. Y es que el equipo de Feijóo se negó, primero, a dialogar con el partido independentista; después, matizó que "una cosa es dialogar, otra negociar y otra pactar", y ayer mismo, concluyó se podían "ahorrar" la reunión si los catalanes no rebajan las exigencias.

Antes de que Feijóo tomara esta última decisión, ya había voces internas que habían hecho públicas sus reticencias a la postura del partido. Para estos dirigentes, el PP no debía plantearse sentarse con Junts si ya conocía que la amnistía era una línea roja de Puigdemont. Un movimiento estratégico que despertó las suspicacias del presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, quien cargó tanto por el contacto telefónico con el lehendakari, Íñigo Urkullu, como por el futuro diálogo con Junts.

"La propuesta de Urkullu jamás puede ser la del PP", dijo sobre el primero, después de que su presidente anunciara que había mantenido una conversación "franca y provechosa" con el lehendakari. Sobre el segundo contacto, Fernández aseguró que "Junts sí es su rival", ya que, en su opinión, se trata de un partido "cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un rey fascista, con el que se niegan a hablar". Asimismo, puso en entredicho a la dirección nacional: "Que alguien me diga de qué hay que hablar con ellos...".

Pese a ello, Génova defendía hace unos días que Feijóo coincidía en que Junts es su rival, pero que es su deber contactar con la formación para cumplir con el mandato del rey, que le designó candidato a la investidura. "Puede haber matices con Junts", asumía recientemente el entorno de Feijóo que, sin embargo, insistía en los beneficios que le podía generar su diálogo con el partido liderado por Carles Puigdemont: escenificar su 'no' a la amnistía y hacer "impagable" la factura a Pedro Sánchez.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso dio su espaldarazo a Feijóo durante la apertura del curso político, aunque tildó de "bisoño" su acercamiento al PSOE. Este martes Ayuso tildó de "estafa masiva" la comparecencia del expresidente catalán. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo se sumó a las críticas. "Nosotros no alternamos con individuos que están fuera de la ley, y menos para discutir la investidura de un presidente del Gobierno", publicó en El Mundo. Luego celebró la nueva postura de su partido. "Las exigencias del prófugo Puigdemont eran, son y serán inaceptables. Feijóo cumple con su palabra en defensa de la igualdad y acierta".

Así es como con la nueva negativa a reunirse con Junts tras exigir Puigdemont la amnistía, Feijóo calma las aguas internas. Y no solo eso. Con ella, el dirigente popular cree lograr el que era su objetivo inicial y además preparar el terreno para el siguiente escenario. Por un lado, y evitando la foto con los independentistas, ya puede confirmar que no está dispuesto a pagar la exigencia de Puigdemont de redactar una ley de amnistía. Este fue el motivo con el que justificó ante los suyos que quisiera sentarse con los independentistas, para decirles 'no' directamente.

Por otro lado, se muestra contundente frente al independentismo ante una posible repetición electoral. Un escenario que el presidente popular ve más cerca: "O hay un acuerdo entre los partidos nacionales para defender la igualdad, la legalidad, la democracia, el Estado de Derecho y la separación de poderes, o hay un bloqueo y repetición electoral".