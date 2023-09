'Así es la vida' ficha a otro colaborador de 'Sálvame' para su programa especial sobre María Teresa Campos

María Teresa Campos fallecía este martes a los 82 años de edad. Todos los medios se volcaban con la comunicadora desde que se conocía la noticia de su ingreso en el hospital Fundación Jiménez Díaz, y los programas de televisión también le han rendido homenaje tras su fallecimiento.

Así lo ha hecho Así es la vida, espacio que ha contado con colaboradores especiales para su emisión especial. Entre ellos, se ha colado otro rostro de Sálvame.

Alonso Caparrós ha ocupado una silla del formato presentado por Sandra Barneda. La última vez que se vio al presentador fue despidiéndose en la longeva tertulia que ocupaba la misma franja horaria de Telecinco que el magacín actual.

Y es que Así es la vida ha contado durante sus meses en emisión con varios fichajes de Sálvame: primero aparecía José Antonio Avilés con una exclusiva que le valió una silla en el programa y un papel habitual como reportero. Más tarde, el espacio vespertino fichó a Antonio Montero.

Alonso Caparrós en 'Así es la vida'. Mediaset

La presentadora le ha dado la bienvenida a Alonso Caparrós, y ha expresado su alegría por verlo en su programa. Sobre el fallecimiento de la comunicadora, el presentador invitado ha expresado: "Me siento triste, me siento huérfano y me siento muy orgulloso, porque nadie puede discutir el talento de María Teresa, pero lo más importante es el cariño y la empatía que nos ha dado a todas las generaciones".