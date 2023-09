Todas las razones de por qué Sergio Ramos vuelve a vivir a su Sevilla natal 18 años después de abandonarla

El exmadridista y posterior jugador del Paris Saint-Germain Sergio Ramos, de 37 años, regresa a su ciudad natal, Sevilla, tras deshojar la margarita de su futuro profesional.

Un retorno muy esperado 18 años después de dejar su entorno familiar y su casa para irse a jugar al Real Madrid, donde triunfó como deportista y como capitán.

Aunque entre sus opciones estaba jugar en Arabia por una cantidad considerable de dinero, el de Camas (su pueblo de origen) ha preferido reencontrarse con lo suyo. He aquí las razones que han llevado a Ramos a trasladarse con Pilar Rubio y sus cuatro hijos a la capital hispalense, a jugar con el Sevilla, donde entró a los 7 años y debutó a los 16 en el primer equipo.

La primera razón tiene que ver con su propia mujer, Pilar Rubio, quien no parecía muy deseosa de vivir en Arabia con sus hijos (Sergio jr, Marco, Alejandro y Máximo Adriano) tan pequeños. Además, Pilar ha estrenado nueva sección en El Hormiguero de Pablo Motos y eso facilita su trabajo televisivo, que ya debió interrumpir cuando se fue a vivir a París.

La segunda cuestión es el arraigo familiar de Sergio Ramos en Sevilla. Allí viven sus padres, a los que está estrechamente unido, y su hermana, Míriam, a la que adora. Junto con René, que es su otro hermano y su representante, Ramos forma una familia muy bien avenida. No es raro ver a sus hijos compartir momentos de ocio y escenas deportivas con sus abuelos, tíos y primos.

Sergio Ramos posee, en tercer lugar, un notable patrimonio en la ciudad y alrededores que le pemite instalarse cómodamente sin tener que buscar algo que se amolde a su numerosa familia. Así, Ramos es propietario de una finca a las afueras de Sevilla llamada La Alegría, donde está su yeguada SR4 y donde celebró su boda con Pilar Rubio en 2019, tras una ceremonia en la catedral.

La finca, de 44 hectáreas está gestionada por el padre de Ramos. Dentro de la misma hay una vivienda de estilo rústico perfectamente aclimatada para su uso, con una piscina, una pista de padel y un campo de fútbol, donde juega y entrena con sus hijos.

Por si las cuestiones logísticas obligan a la familia a moverse, Sergio dispone de otra casa más cercana al centro de la ciudad. Según Vanitatis, el registro de la propiedad indica que Sergio Ramos posee desde octubre de 2019 una casa unifamiliar en la urbanización El Zaudín de tres plantas, todos los dormitorios con su correspondiente baño y 500 metros cuadrados de parcela, que podrían estar preparando para su inminente desembarco.

Cerca vive además su hermana Míriam Ramos, que también posee una casa en esta misma urbanización de similares características a la de su hermano y cuyos hijos son de edades similares a las de Ramos y Pilar Rubio.

Sergio Ramos y Pilar Rubio celebran su primer aniversario de boda Europa Press

Hay una razón de tipo amistosa que también ha pesado en la decisión de Sergio de volver a jugar a Sevilla, y es su personal trato con el futbolista Jesús Navas y con Joaquín Caparros, al que él llama su padre deportivo. Ambos le han animado a dar este paso.

Y la razón más sentimental es la que ha alegado el propio Ramos: "Era una deuda que tenía con mi abuelo, que me hizo sevillista desde que era pequeño, con mi padre… A partir de ahora creo que no tenía sentido otro rumbo, otra dirección que no fuese pasar por mi casa", aseguró el sevillano en el comunicado que hizo suyo el mismo club.