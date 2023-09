Lo que Ana Rosa Quintana no copiará de 'Sálvame' para 'TardeAR': "Yo no meriendo..."

La presentadora Ana Rosa Quintana estrena tardes en Telecinco el próximo 18 de septiembre con TardeAR, el magacín que ocupará el hueco en la parrilla que dejó Sálvame y lo hace con una gran vocación de modernidad y experimentación.

Ana Rosa presentó el programa en el marco del FesTVal de Vitoria y además de adelantar que contarán con realidad aumentada y tecnologías como el deepfake, dio algunos de los colaboradores VIP que la acompañarán para comentar los temas del día, con nombres como Javier Sardá, Alaska, Mario Vaquerizo, Vicky Martín Berrocal, Judith Mascó, Marina Rivers, Ángela Rozas (Madame de Rosa), Ana Brito, Carolina Ferre, Cristina Cifuentes y Cristina Tárrega.

Tras el evento, en una charla con los medios presentes, también confesó cómo están siendo estos días previos al estreno, después de liderar la audiencia en la franja de mañana durante casi 19 años.

"Qué mal ratito pasé", decía sobre ese momento en el que se despidió de El programa de Ana Rosa justo antes del verano. "Una vez que cada uno toma una decisión… la idea inicial no era mía, no me habría atrevido, yo creía que terminaría mi carrera en el programa", decía sobre este cambio de horario, motivado por la nueva estrategia de Mediaset para Telecinco.

"Este verano me he vuelto loca, estoy como primeriza, porque hay muchas cosas nuevas que nunca habíamos experimentado", decía emocionada la veterana comunicadora.

Sobre el plantel de colaboradores, de muy diversa índole, explicaba: "Hemos querido unir la experiencia con el futuro, con las personas que van a ser los próximos colaboradores, que ya son el presente pero aún no están en las cadenas de televisión".

"Si una persona tiene un discurso propio sobre un tema lo va a poder dar, aquí somos libres", prometía sobre la capacidad que tendrán todos los colaboradores para opinar.

"Yo de verdad, me quiero divertir, porque creo que me lo he ganado", adelantaba Ana Rosa, que le ha pedido a su "amiga y hermana", Xelo Montesinos, "que se ponga los cascos y dirija el programa ella".

Todo eso le va a "permitir este programa estar más relajada". "Me voy a divertir más, como lo hacíamos en Sabor a ti, donde nos lo pasábamos bomba. Mi reto es crear un nuevo equipo, con nueva gente, nuevos colaboradores, crear una familia, ese es mi primer objetivo", confesaba la presentadora.

Es imposible obviar que se enfrentará a las comparaciones con su predecesor, Sálvame, sobre lo que se le preguntaba si quedaría con algún elemento de ese espacio, como las meriendas en directo. Con su retranca y humor, Ana Rosa contestaba: "Sálvame tenía un estilo maravilloso, La Fábrica de la tele son grandes creadores de contenido y hacían cosas como merendar en el programa, pero yo no meriendo, yo tardeo... si acaso me tomo un gintonic", decía entre risas.

Ella y Jorge Javier Vázquez estrenarán programa casi al unísono, con la llegada del Cuentos Chinos de Vázquez. "Yo espero que Jorge Javier me invite a su programa, y creo que él espera que le invite. Jorge es buenísimo, es un comunicador impresionante. Tenemos una relación de tía y sobrino, de que nos queremos mucho y nos peleamos constantemente… ahora estamos bien", decía de nuevo medio en broma, medio en serio.