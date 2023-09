El Parlament recurre la Ley de Vivienda al Constitucional por presunta invasión de competencias exclusivas

El Parlament ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra una decena de preceptos de la Ley de Vivienda ante el Tribunal Constitucional (TC) por presuntamente invadir las competencias autonómicas exclusivas de la Generalitat en materia de vivienda.

La Cámara ha presentado el recurso después de que así lo avalara el pleno el pasado viernes, a propuesta de Junts y ERC --que apoyó la ley en el Congreso--.

Estos dos grupos plantearon recurrir la ley ante el TC a raíz de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la considerara inconstitucional por presunta invasión de competencias, en un dictamen a petición de Junts.

El recurso especifica que la Ley establece criterios sobre la ordenación territorial y urbanística en materia de vivienda que son "de competencia exclusiva de la Generalitat", así como medidas contrarias a la autonomía financiera y de gasto recogidos en el Estatut d'Autonomia.

En ese sentido, recuerda que el Estatut contempla como exclusivas las competencias en materia de vivienda desde 1979, precisada por el Estatut de 2006.

En el recurso, el letrado avisa de que no cuestiona que el legislador español no pueda regular la vivienda, pero apunta que ello no puede conducir a un "desbordamiento de los márgenes propios del título competencial".

Materias impugnadas

Entre otros artículos, la Cámara impugna artículos relativos a las políticas públicas de vivienda, pisos de protección pública, parques públicos de vivienda y declaración de zonas de mercado tensionado, entre otras.

El Parlament solicita que el TC declare la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados y, en consecuencia, su nulidad.