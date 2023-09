María Teresa Campos ha fallecido este martes a los 82 años de edad en el Hospital Jiménez Díaz de Madrid, donde ingresó de urgencia el pasado domingo por una insuficiencia respiratoria aguda y en estado muy grave, según ha informado el centro hospitalario.

En un comunicado, emitido por la Fundación Jiménez Díaz a petición de las hijas de la periodista fallecida, el hospital ha lamentado informar de que María Teresa Campos ha fallecido a las 05.25 horas de este martes, rodeada de toda su familia.

Durante la jornada del lunes, familiares y amigos cercanos acudieron a acompañar en sus últimas horas a Campos y el centro hospitalario informó en un parte médico que su estado había empeorado.

Entre ellos, cómo no, sus hijas, Terelu y Carmen Borrego. Ambas, que no se han separado ni un segundo de su madre, han podido estar junto a ella en sus últimos momentos. Según revela Kike Calleja, gran amigo de la familia, fue la mayor de las hijas de María Teresa quién le avisó de su fallecimiento: "Me ha mandado un mensaje Terelu sobre las 7 de la mañana. Ha fallecido a las 5 y cuarto", ha dicho en El programa del verano.

Sobre cómo se encuentran, asegura: "Las hijas están agotadas de todos estos días. Están ahora descansando y a las 12 se abre la capilla ardiente en el tanatorio de La Paz".

El programa también ha dado a conocer cómo se encuentra Gustavo, el inseparable chófer de la matriarca del clan Campos: "Estaba hablando por mensaje con Gustavo y está destrozado. Dice que es incapaz de entrar en el programa porque no podría articular palabra", ha comentado Alessandro Lecquio.