Pablo Motos estrena nuevo baile de 'El Hormiguero' al ritmo de Peggy Gou

Como cada temporada, Pablo Motos y su equipo eligen una canción con la que bailar al inicio de El Hormiguero, realizando una coreografía entre todos.

Este año, la canción elegida por el presentador ha sido (It Goes Like) Nanana, de la DJ y productora surcoreana Peggy Gou, tema que ha sido número 1 en varios países como Australia, Bélgica, Grecia, Letonia, Países Bajos o Reino Unido.

Fue el propio Motos el que, unas horas antes del estreno de la temporada 18 del espacio de Antena 3, publicó en su cuenta de Instagram un vídeo con los ensayos.

Acompañado por Jorge Ventosa, Marron o Juan del Val, Motos mostraba su coreografía, todavía con algún desajuste entre ellos, que mejoraron al inicio del programa de este lunes.