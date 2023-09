Unas 200 personas protestan en Barcelona contra Rubiales: "¡Se ha acabado!"

Unas 200 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, han protestado este lunes por la tarde en la plaza Sant Jaume de la capital catalana en contra del beso sin consentimiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la futbolista Jenni Hermoso: "¡Se ha acabado!".

En declaraciones a los medios, la presidenta de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, Montserrat Vilà, ha abogado por impulsar un cambio estructural en las federaciones deportivas: "No queremos más esta estructura patriarcal dentro de las federaciones".

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge; la secretaria general del Deporte, Anna Caula; el concejal de deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, y la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, han asistido a la concentración, entre otros representantes de la Generalitat, del consistorio y del partido republicano.

Verge ha declarado a los periodistas que este caso ha servido para explicar de nuevo qué es el consentimiento y ha agradecido la "lucha colectiva" que han impulsado las campeonas del mundo y otras futbolistas profesionales en apoyo a Hermoso.

La consellera ha ratificado el mensaje de Vilà y ha pedido una renovación en la Federació Catala de Futbol (FCF) porque considera que su presidente, Joan Soteras, no ha estado a la altura: "Tendría que haber una renovación importante en la FCF, no solo a nivel de junta sino también a nivel de los planteamientos, de los protocolos y las políticas".

Por su parte, Vilà ha propuesto, tras la lectura de manifiestos, que la próxima persona que presida la RFEF sea una mujer.

"Sistema responsable"

Las asistentes han coreado cánticos como "Rubiales, culpable, sistema responsable", "no quiero tu piquito, quiero tu respeto", "no es un beso, es una agresión", "no va de sexo, va de poder", "Rubiales y Abascal piensan igual" y "si nos tocan a una, nos tocan a todas", entre otros.

Entre las pancartas que han llevado las manifestantes a la concentración se han leído mensajes como "deporte libre de violencia machista", "no va de sexo, va de poder" y "contra las violencias machistas, justicia feminista".