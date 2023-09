Este fin de semana, en las fiestas de Béjar, Salamanca, Anabel Alonso sufrió abucheos al dar el pregón. La humorista recibió comentarios como "pesetera" y "sin vergüenza".

"Si me queréis abuchear, hacedlo, venga", animó la cñomica, que se mantuvo callada ante los abucheos. "Estáis en vuestro derecho de abuchearme si queréis, no sé muy bien la razón...", continuó, molesta.

Este lunes, la propia Anabel Alonso ha opinado sobre lo ocurrido conectado con Todo es mentira. "Realmente eran cuatro mataos. Lo que pasa es que, como siempre, arman mucha bulla y estaban delante, era como que se hacían notar mucho", ha explicado.

"Era muy lamentable por su parte. Luego me dijo el alcalde que no los conocía nadie, que es posible que no fueran ni de Béjar y que fueran a armar fresca", ha contado la humorista.

Por esta misma línea, ha insistido en que dio el pregón gratis: "Quiero resaltar que no he cobrado, pero que si hubiera cobrado, no habría ningún problema porque normalmente la gente cobra por esto. Yo como tenía un vínculo familiar con esta ciudad, pues bueno, qué más da".

Por otro lado, Alonso se ha mostrado muy contenta con la decisión del ayuntamiento: "Me gustó que me llamara un ayuntamiento del PP. Una cosa es un acto político y otra un ayuntamiento".

Además, ha insistido en la poca gente que la abucheó: "Lo que quiero resaltar otra vez es que eran cuatro elementos, cuatro cantamañanas que no iban a ningún lado. No podía salir del ayuntamiento, tuvo que venir la Policía Nacional porque todo el mundo se quería sacar fotos conmigo, una cosa grande. ¡Ves! De eso no hay imágenes".