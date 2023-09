Tamara Gorro desmiente que haya vuelto con su exmarido, Ezequiel Garay: "No hay reconciliación"

"El día que considere que tengo algo que decir, os juro que lo diré", decía Tamara Gorro al ser pillada en un coche con su exmarido, Ezequiel Garay. Y dicho día llegó este lunes, cuando la colaboradora se ha pronunciado en Y ahora Sonsoles.

Antes de que la tertuliana se pronunciara sobre si ha vuelto con el exfutbolista, Sonsoles Ónega ha adelantado que "han hecho cochinadas", algo que la influencer no ha desmentido.

No obstante, ha sido contundente con su actual relación con Garay: "No hemos vuelto, no ha habido reconciliación, y no vamos a volver". "Ezequiel y yo estamos divorciados, no solamente separados", ha explicado.

Por esta misma línea, Tamara Gorro ha dicho: "Hubo una persona de mi familia virtual que me dijo: 'Una se puede divorciar, pero nunca separar'". Además, ha hecho referencia a sus hijos: "La estabilidad de unas criaturas es lo imprescindible, y si un día se les dice que no y otro que sí, se les puede marear".