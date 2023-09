Risto Mejide ha vuelto este lunes a Todo es mentira, y lo ha hecho con cambio de look y haciendo un breve repaso a los últimos acontecimientos acaecidos en verano.

En su vuelta, ha querido dar su opinión acerca del caso Rubiales. Mejide ha contado que cuando ocurrió estaba de vacaciones, y había desconectado de la actualidad. "Puedo comentarlo como ciudadano, y sufrí también esa imagen", ha empezado diciendo.

"Cuando vi esa imagen, sentí estupor. Yo he estado tres veces con él haciéndole una entrevista y creía que era consciente de a quién representaba en ese momento", ha contado.

"Mi primera reacción fue pensar cómo se le ocurría hacer eso, y luego vinieron otras reflexiones", ha contado. Sobre el resto de gestos, como tocarse los genitales y cargar sobre el hombro a una futbolista, el presentador los ha tachado de "cagadas".

"Dicho esto, perdonadme si no me apunto al linchamiento público", ha matizado entonces el publicista. A este aspecto, el conductor de Todo es mentira ha matizado: "Porque lo que yo creo que debería hacer este señor es dimitir. Me caiga mejor o me caiga peor. Eso, si uno tiene un poco de dignidad, acaba en la dimisión inmediata".

También ha hecho una reflexión: "Yo creo que en este país se perdona todo, salvo la soberbia. Tú puedes tener millones en Suiza, una amante en Londres a la que puedes regalarle cien millones, disparar elefantes e, incluso, a un hermano, y todo se te perdona si dices: 'Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir'".

"Si sales y dices que no vas a dimitir es cuando la gente te dice que te vas a enterar", ha expresado. "Deberíamos apuntar más alto, y por eso no me voy a apuntar a ese linchamiento a Luis Rubiales, porque la gente que ha puesto a Rubiales ahí, ha permitido ciertas cosas y ha desestimado demandas contra Rubiales, ahora se apunta al linchamiento", ha justificado.

"Estoy en contra del machismo y esa actitud machista es condenable hasta el punto de la dimisión. Y también estoy en contra de la hipocresía", ha apuntado Mejide.

Por último, ha señalado: "Así que, señores políticos, ahora no se apunten a la cacería. No se apunten porque también les estamos mirando a ustedes". Y ha culpado a la Real Federación de Fútbol, que "ha permitido esto".