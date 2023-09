Climatólogo de MeteoRed: "Después de esta DANA tendremos una temporada tranquila pero en otoño no se descarta que haya más"

La DANA que ha anegado buena parte del centro y este de la Península desde el domingo parece estar remitiendo. Primero, dará paso todavía a días de inestabilidad en algunos puntos pero lo peor ya ha pasado. Así lo asegura -"sí, absolutamente"- Samuel Biener, geógrafo, Master en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales y climatólogo de MeteoRed, que defiende la exactitud de las previsiones de esta empresa con más de 20 años de experiencia y las de la AEMET, así como el sistema de alerta que este domingo sobresaltó a los habitantes de Madrid.

Cuando termine este temporal, sin embargo, quedará todo el otoño climático, en el que augura que seguramente habrá más. A diferencia de lo extraordinario de estos días, en lo que la DANA se situó en el centro de la Península, más adelante será el Mediterráneo el área que volverá a "tener todas las papeletas".

No es la primera DANA que pasa por España y el nombre ya es algo hasta familiar, pero ¿está siendo la presente especialmente virulenta?Ha sido extremadamente potente para la época del año, con temperaturas de hasta 18 grados bajo cero a 5.500 metros, valores más propios de mediados de otoño. Además, ha llegado cuando el mar Mediterráneo está mas caliente después de todo el verano. Lo que ha sucedido es que esta DANA se ha posicionado en el centro y desde ahí ha ido a toda la Península, con tormentas muy intensas que han provocado grandes acumulados de agua en muy poco tiempo, como en Cataluña y sobre todo Madrid y Toledo y también en Cádiz. Pero el acumulado de lluvia no es el más importante. En 2019, en el este peninsular dejó mas de 500 litros en muy pocas horas. Ahora, en el suroeste ayer se han superado los 200 litros. Son valores no muy altos comparados con los que se han registrado a veces en el Mediterráneo pero es una situación extraordinaria para el centro peninsular. Ha sido un récord absoluto de lluvias acumuladas en un día en Toledo.