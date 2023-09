Ana Rosa intentará reinar en las tardes con realidad virtual, 'deepfake' e 'influencers' como Marina Rivers para 'TardeAR'

La presentadora Ana Rosa Quintana ostentó durante muchos años el título de "reina de las mañanas", por el éxito y el liderazgo de El programa de Ana Rosa. Ahora, la veterana pasa a las tardes de Telecinco con un nuevo programa que comenzará el día 18 de septiembre, en horario entre las 17 y las 20 horas.

Para ser ahora la reina de las tardes, para lo que tendrá que destronar a ofertas como la de Sonsoles Ónega en Antena 3 o la de Jordi González en La 1, Unicorn Content, la productora, ha optado por modernizar el formato de magacín, con colaboradores muy variados que incluyen influencers, reporteros, humoristas, polemistas y expertos, además de tecnologías como el deepfake o la realidad virtual inmersiva.

Ana Rosa quiere que en su nuevo magacín esté "todo aquel que tenga algo que decir". Así, las secciones del programa tendrán nombres propios y habrá temas sobre el clima con Laura Madrueño; estilo con Miguel Ángel Nicolás; estilo de vida con Beatriz Archidona; investigación con Manu Marlasca; emociones con Jorge Luque; humor con Antonio Hidalgo, y más cercanía con Ana Rosa Quintana.

No serán los únicos que hablen en el espacio de las tardes de Telecinco, pues habrá un buen número de "colaboradores VIP" para comentar los temas del día: Javier Sardá, Alaska, Mario Vaquerizo, Vicky Martín Berrocal, Judith Mascó, Ángela Rozas (Madame de Rosa), Ana Brito, Carolina Ferre, Cristina Cifuentes y Cristina Tárrega o la influencer Marina Rivers.

"Son colaboradores que no son los de siempre, son conocidos, pero que nunca han sido colaboradores", explicaba Ana Rosa, que hablaba en particular de Rivers, de la que es "fan". "Nos interesa oírla en cualquier tema, me interesa saber cual es la opinión de las cosas de Marina Rivers, o de Madame de Rosa, que son gente con ideas muy claras. Sacar de la actualidad todos los matices y pasarlo bien", explicaba la colaboradora.

"Marina va a ser parte del equipo de colaboradores, vamos a mezclar experiencia con juventud, a oír la gente que tiene su voz en redes y van a estar junto a gente veterana como Javier Sardá, para hablar de todo", añadía Xelo Montesinos, Directora en Unicorn Content, que además asumirá las labores de presentación de TardeAR, un programa en el que, prometía Ana Rosa, que nadie se tendrá que quedar callado: "Si una persona tiene un discurso propio sobre un tema lo va a poder dar, aquí somos libres".

El plató, en las instalaciones de la cadena en Fuencarral, contará con cinco sets temáticos y con una baza importante: las ganas de Ana Rosa de soltarse. "Yo, de verdad, me quiero divertir, porque creo que me lo he ganado", explicaba, a la vez que revelaba que ella cerrará cada día el programa con su propio resumen del día.