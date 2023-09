La 'tiktoker' Sofía Surfers denuncia el acoso que está recibiendo por los rumores de ruptura con Trece: "Me parece lamentable"

Los tiktokers Sofía Surfers y Trece se han convertido en la pareja del momento, pero no por buenos motivos. Ambos se han convertido en los protagonistas absolutos de las redes sociales con unas sospechosas "indirectas" que todo el mundo quiere codificar.

Después de semanas sin aparecer juntos por redes sociales, un adelanto de un tema de Trece y numerosos tuits de Sofía han llevado a muchos a pensar que su relación había llegado a su fin en malos términos.

En las últimas horas, Sofía escribía que tenía la "conciencia tranquila" y Trece escribía: "Tranquila de hacerlo de mal". Un intercambio que ya ha comenzado a atraer burlas en Twitter.

literalmente trece es yo tirando indirectas pic.twitter.com/lFTck7yUgx — 𝕽𝖆𝖖𝖚𝖊𝖑 (@raquetafdez) September 3, 2023

Por eso, la valenciana ha denunciado esta pasada noche del domingo que se le está "haciendo bola" la situación. "Que tenga que quitar los comentarios de absolutamente todos mis vídeos por el acoso que estoy recibiendo".

"No sabéis absolutamente nada, de momento, de la relación ni de que ha sucedido", ha querido dejar claro: "Me parece lamentable. Llevo seis años en redes y esto se me está haciendo bola".

Que tenga q quitar los comentarios de absolutamente todos mis vídeos por el acoso q estoy recibiendo cuando no sabéis absolutamente NADA de momento de la relación ni de que ha sucedido me parece lamentable. Llevo 6 años en redes, y esto se me está haciendo bola. — Sofia Moreno Marco (@Sofia_surferss) September 3, 2023

Su relación con Trece dio comienzo hace más de dos años y se había convertido en una de las más queridas en TikTok. Por eso, muchos están sorprendidos con la cantidad de vídeos subidos donde hablan de estar dolidos.

No obstante, Sofía ha estado defendiéndose de todos los que piensan que son indirectas, asegurando que es solo "contenido" sobre música o letras que aprecian.

@sofiamoreno_ NO ES INDIRECTA NI MARKETING A NADIE POR DIOS , CONTENIDO ♬ sonido original - Domiin__

"No es indirecta ni marketing a nadie, por dios, CONTENIDO", puso en uno de los vídeos que subió en el que, además, parecía que llamaba "zorra" a alguien que la había prometido "no tener nada con esa persona" que había sido importante para ella.

La única prueba que hay, además de estos vídeos, es que Trece ha dejado de seguir a Sofía. No obstante, LolaLolita sigue subiendo fotos con quien, supuestamente, aún es su cuñado.

Parece que entre Lola y Trece no hay mala relación, lo que confunde más la situación. Ella incluso ha puesto la voz a un verso en la nueva canción del tiktoker. Por eso, como la misma Sofía ha dicho, nadie sabe realmente "que ha sucedido", solo que algo ha pasado.