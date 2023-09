TheGrefg cuenta su odisea tras quedarse tirado con la bici en la montaña durante la tormenta: "Casi viene un helicóptero"

TheGrefg se ha convertido en uno de los streamers más atléticos de España. Casi todos los findes de semana comparte sus aventuras en bici por Andorra. No obstante, este último sábado, ha confesado que ha pasado un mal momento.

Ha sido por culpa de su bicicleta eléctrica, que se ha quedado sin batería en medio de la ruta por la montaña, horas antes de que diera comienzo el partido de la Kings League que el murciano debía retransmitir.

Por eso, quiso anunciar en sus historias, muy preocupado. "Chavales, esto se ha puesto muy raro. Me he quedado sin batería y esto pesa 30 kilos", ha revelado: "Una tormenta de la hostia y no sé dónde estoy".

"Ya he pedido ayuda y han venido a buscarme", reveló un poco más tarde en su cuenta de Twitter, explicando que sería su amigo Vicente quien daría comienzo el directo del partido de Saiyans en la Prince Cup.

Finalmente, TheGrefg apareció 20 minutos tarde y sin camiseta. Aseguró que tenía mucho "malestar" por la peligrosa situación que acababa de pasar.

Hasta ese momento, en su directo había un mensaje que habían dejado escrito sus compañeros de casa. "Me he perdido en el bosque y estoy llegando a casa", se podía leer.

Al llegar, confesó que era difícil explicar lo que había vivido. "Me he quedado tirado con la bici en medio de la montaña a tomar por culo, me ha caído una tormenta y he tenido que pedir ayuda", ha resumido.

"Casi viene hasta el helicóptero y estaba supermal porque no llegaba al partido", se ha lamentado antes de lanzarse a comentar el partido de su equipo, aun con la ropa de ciclista puesta.