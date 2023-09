Una legislatura deconstituyente

A medida que se van explicitando las exigencias de las fuerzas nacionalistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, tras el más que previsible fracaso de Núñez Feijóo, corremos el riesgo de dar a luz a una legislatura envenenada y deconstituyente. El líder socialista va a tener que dar satisfacción, si no quiere ir a nuevas elecciones, al separatismo catalán y al soberanismo vasco. Tanto Junts como ERC ya han avisado de que sus votos serán como mínimo a cambio de una amnistía, sin que ella implique ningún acto de contrición sobre sus tropelías pasadas ni la promesa de no volverlo a hacer, es decir, de no emprender el camino de la unilateralidad si antes o después no se acuerda una consulta de autodeterminación.

Con la amnistía, cuya constitucionalidad es más que discutible y supone aceptar la versión independentista de que España no actuó de forma democrática contra los encausados –lo que entre otras cosas cuestiona el discurso de Felipe VI en 2017–, se desandaría el buen camino recorrido en Cataluña los últimos años. Es evidente que Oriol Junqueras ("con la amnistía no es suficiente, hay que plantear la autodeterminación", declaró este domingo) no quiere ser menos que Carles Puigdemont. El nuevo escenario ya ha reabierto la competición radical entre ERC y Junts, con lo que volverá la inflamación.

Si el PSOE acepta el chantaje de una amnistía, que hasta hace dos días rechazaba, va a meterse en un laberinto del que puede no salir vivo, llevándose por delante la Constitución de 1978. Hace unos días, The Washington Post publicó un importante editorial donde denunciaba que "España es rehén de una facción de extremistas regionales disidentes", lo que pone en peligro el sistema democrático para satisfacción de autocracias como Rusia, a la que Puigdemont recurrió en el pasado en busca de ayuda. Pero no es solo en el frente catalán, Sánchez se enfrenta también al riesgo de una quiebra del modelo constitucional con los partidos soberanistas vascos, que le exigen ir más allá.

La semana pasada, el lehendakari Iñigo Urkullu volvía a resucitar la idea de una "convención constitucional" para pactar una interpretación de la cuestión territorial que permita al País Vasco ampliar el autogobierno hasta alcanzar un esquema completamente confederal, no solo económico, como ya es ahora, sino político. El PNV sabe que la secesión no es posible, ni tampoco deseable para el País Vasco, pero ve en la extrema dependencia de Sánchez una oportunidad para avanzar en una reinterpretación de la Constitución a su antojo en base a la antigualla de los derechos históricos. Corremos el riesgo de que la investidura del líder socialista sea posible solo a cambio de una legislatura envenenada y deconstituyente.