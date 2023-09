Qué daños cubre el seguro por las inundaciones de la DANA y cómo reclamarlos

Calles inundadas, riadas, coches sumergidos, cortes de tráfico, suspensión de trenes... estas son algunas de las consecuencias que ha dejado la DANA en su paso por la península durante el fin de semana, con fuertes precipitaciones y tormentas torrenciales que han afectado a varias comunidades autónomas. Por eso, son muchos los que hoy se preguntan cómo reclamar los daños al seguro.

La Organización de Consumidores y Usuarios nos da las claves para gestionar estos daños ocasionados por fenómenos naturales:

Responsabilidad del Consorcio de Compensación de Seguros

Los riesgos extraordinarios son aquellos causados por fenómenos de la naturaleza u otros como actos terroristas, y, según explica la OCU, no son asumidos por las aseguradoras privadas, sino por el Consorcio de Compensación de Seguros, que es un organismo público que funciona como una aseguradora ante este tipo de hechos extraordinarios. Eso sí, el usuario debe tener un seguro para poder ser compensado por el Consorcio.

Por su parte, el Consorcio recuerda que no cubrirá daños por vientos inferiores a los 120 Km/h, o por granizo y nieve, y añaden que no se responsabilizan por daños que no se consideren como “extraordinarios”, aunque sí puede corresponder al seguro de vehículo, hogar o de la propia comunidad. Es decir, para daños por lluvias moderadas o por granizo, responde la aseguradora.

Por tanto, si los daños han sido causados por fenómenos extremos, el usuario deberá ponerse en contacto inmediatamente con el Consorcio a través de su página web o llamando al 900 222 665.

Además, esta entidad también indemnizará por lesiones o fallecimiento a raíz de las causas previamente mencionadas, y en el caso de que se haya visto afectada una explotación agrícola por las lluvias persistentes del temporal, se puede solicitar indemnizaciones a través de Agroseguro, directamente a través de su portal web.

Responsabilidad de mi seguro

Sin embargo, "si por las inclemencias del tiempo has sufrido daños que no provengan de un riesgo extraordinario, desde OCU te animamos a revisar tu seguro, porque podría hacerse cargo de esos daños... siempre que tengas contratada la cobertura adecuada", explican desde la organización. ¿Y cuáles son las coberturas adecuadas?

Automóviles: para reclamar los daños causados deberás tener contratado un seguro de daños propios a todo riesgo

Viviendas: algunos fenómenos naturales si están cubiertos por el seguro del hogar, cuando no se llega a los límites de gravedad impuestos por el Consorcio si los daños no provienen de 'riesgos extraordinarios'

No obstante, ante la duda, consulte con su aseguradora.