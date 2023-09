Da igual que tuvieras el móvil en silencio, bloqueado o lo estuvieras utilizando. Este domingo a mediodía, los presentes en Madrid se vieron sorprendidos -y asustados- por el aviso visual y sonoro que saltó en sus teléfonos por parte del 112 avisando de la DANA. Y, cómo no, los presentadores que tenían sus smartphones en directo también lo recibieron.

"Alerta de Protección Civil de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 (ASEM 112). Debido al riesgo extremo de tormentas en la Comunidad de Madrid en el día de hoy, nos encontramos en el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inuncam)", comienza el mensaje remitido este domingo por la Comunidad de Madrid. "No utilice su vehículo si no es estrictamente necesario y permanezca en su domicilio atento a posteriores actualizaciones informativas. Por favor, solo llame al 112 en caso de emergencia".

Esta comunicación de Protección Civil por las lluvias torrenciales no se enviaba a los números de teléfono, sino que fue transmitido por radio a todos los teléfonos al alcance de las antenas que emiten esa señal. Además, no es una notificación al uso, sino que el aviso suena hasta que el usuario confirme que ha leído la alerta, que incluye información valiosa ante situaciones de riesgo.

Por ello, los móviles de todas las personas que en ese momento estaban en la Comunidad de Madrid comenzaron a emitir un fuerte sonido de alarma, sin importar si tenías el teléfono en silencio. Buena prueba de ello se pudo ver en directo en laSexta noticias, con Beatriz Zamorano al frente.

La periodista había estado informando en el telediario de la ya prevista DANA, pero a las 14.25, cuando estaba hablando del Parque Nacional de Doñana, su móvil, que estaba junto al portátil, comenzó a sonar estridentemente.

La presentadora continuó con el programa con normalidad y ni siquiera paró de hablar a la cámara, pero miró de reojo su smartphone y le bajó el volumen.

Zamorano explicó después, tras ver que los teléfonos del equipo también habían sonado, que se trataba de una alerta de Protección Civil. Sin embargo, fue en X (anteriormente Twitter) donde habló de su asombrosamente calmada reacción.

😝 yo misma me sorprendo de no haber salido corriendo — Beatriz Zamorano (@BzZamorano) September 3, 2023 Más bien mi hermana! pensé que me estaba llamando y que el móvil se había vuelto loco....hasta que empezaron a sonar todos, claro 🤣🤣 — Beatriz Zamorano (@BzZamorano) September 3, 2023

"Yo misma me sorprendo de no haber salido corriendo", se rio. "Pensé que me estaba llamando (mi hermana) y que el móvil se había vuelto loco... hasta que empezaron a sonar todos, claro".