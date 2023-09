Rutas literarias, cómics y festivales por Portugal

La admiración y quizá envidia que sienten los españoles de Portugal -el diseño, la arquitectura, la hostelería, el "milagro" económico…-, se ha vuelto una constante en las conversaciones, sobre todo en verano, con el aumento del turismo español.

Para mitigar el impacto turístico y desatascar las rutas más congestionadas, se han puesto en marcha unos trayectos literarios que siguen las huellas de José Saramago, Pessoa, Eça de Queirós o de Florbela Espanca.

También miran a Portugal los amantes del cómic. Desde la publicación en 2020 de la novela gráfica Balada para Sophie (publicada en España por Norma), con cuatro candidaturas a los Eisner y que tendrá una serie en EE UU, el tebeo luso está que arde. Dos excusas perfectas para adentrarnos en la cultura portuguesa.

Empecemos por los caminos literarios. La agencia estatal de turismo propone recorrer la obra de Eça de Queirós (1845 – 1900; El crimen del padre Amaro o El primo Basilio) por Lisboa, Sintra (a tiro de piedra de la capital) y Santa Cruz do Douro.

Escribió Fernando Pessoa (1888-1935) en El libro del desasosiego que "la vida es lo que hacemos de ella. Los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos". Pessoa fue un viajero, no solo físico, sino también espiritual.

Su primera travesía arranca en 1895 cuando su madre se casa en segundas nupcias con el cónsul de Portugal en Durham y se trasladan a la ciudad sudafricana donde Pessoa pasa parte de su juventud, en 1905, cuando el escritor regresa solo a su Lisboa natal. No podemos perdernos el mítico café A Brasileira en la rúa Garrett, en la zona que llaman de Sacramento, en pleno casco antiguo al que eran asiduos no solo Pessoa, sino también Aquilino Ribeiro, José de Alamada Negreiros y Alfredo Pimenta. Parada obligada son las librerías Ferin y Librería Sá da Costa.

"El viaje no acaba nunca. Solo los viajeros acaban. E incluso estos pueden prolongarse en memoria, en recuerdo, en relatos. Cuando el viajero se sentó en la arena de la playa y dijo 'no hay nada más que ver', sabía que no era así. El fin de un viaje es solo el inicio de otro". Estas palabras de José Saramago nos guían al Alentejo donde se puede seguir la ruta basada en su libro Levantado del suelo, que nos guía por la población de Lavre, por el bar el Quiosque A Bolota y por la biblioteca de Montemor-o-Novo a la que el Premio Nobel donó sus libros.

"La vida es siempre la misma para todos: una red de ilusiones y desengaños. El cuadro es único, solo cambia el marco", escribió la poeta Florbela Espanca, una de las primeras mujeres en ir a la Universidad en Portugal, que nos lleva hasta Vila Viçosa, otro pueblo del Alentejo y donde se puede visitar su casa, su tumba y la casa estudio fotográfico de su padre (que el ayuntamiento está restaurando).

Un país de cómics

Portugal se afianza también con un país de cómics, el número de lectores, de autores y de editoriales aumenta. "Hay más de 200 autores trabajando en Portugal, algunos publican en editoriales reconocidas, otros en muy pequeñas, otros, en fanzines y ediciones alternativas de circulación limitada. También hay más de 70 editoriales", asegura Paolo Monteiro, dibujante y director del Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja y artífice de la Bedeteca de Beja.

"Existe desde 2005, es muy popular en Portugal: funciona como biblioteca, celebra exposiciones, conferencias, talleres en todo el país y en el extranjero. También organizamos uno de los mayores festivales internacionales de cómics en Portugal, el Festival Internacional de Cómics de Beja, que entrará en su 19ª edición en 2024", afirma Monteiro.

La mayoría de los dibujantes y guionistas de cómic no pueden vivir de ello. "En Portugal se cuentan con los dedos de tres manos los autores que viven solo de los cómics. Esencialmente, para el mercado americano, para el mercado nacional, tienen que compatibilizarlo con otras profesiones", cuenta Paolo Monteiro.

Ojalá la edad de oro que está viviendo el sector les permita hacerlo pronto. "Requeriría un cambio profundo en el mercado. Y que el cómic alcanzara una relevancia que, de momento, no tiene. Hace falta que se hable más del cómic, que salga en la tele y en la prensa. Sería interesante apoyarse en el mercado internacional: hay unos 300 millones de hablantes de portugués en el mundo, pero son mercados específicos, es difícil", opina Monteiro.

Para adentrarnos en estas historias cuidadas, lo suyo es empezar por el cómic que abrió la veda el año del confinamiento: Balada para Sophie (publicada en España por Norma), de Filipe Melo y Juan Cavia, que algunos consideran la primera novela gráfica lusa: una historia sobre la relación entre dos pianistas que ahonda en temas como el éxito, la rivalidad y la redención.

Otro título esencial para entender la buena salud del cómic luso es Los portugueses, lanzado por Ponent Mon el pasado mayo y que recupera la memoria de quienes emigraron de Portugal entre 1960 y 1974 sin documentos y de los que se aprovecharon algunos compatriotas. "Es difícil elegir, pero yo también destacaría a los siguientes autores: Ana Pessoa y Bernardo Carvalho, Diniz Conefrey, Francisco Sousa Lobo, Joana Estrela, Marco Mendes, Nunsky", recomienda Monteiro.

Comic-Con Portugal celebra en Oporto su décimo aniversario (del 21 al 24 de marzo del 2024). Según cuenta su director, Paulo Rocha Cardoso será el evento más grande que se haya celebrado hasta ahora: se organizarán encuentros antes del festival no solo en Oporto, también en Matosinho y Gaia.