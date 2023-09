Jenna Ortega niega los rumores de que esté saliendo con Johnny Depp

La idea era muy descabellada. Tanto, que no ha estado jamás cerca de hacerse realidad. Pero la simple idea de que dos de los intérpretes más acordes al estilo visual y artístico de Tim Burton estuviesen juntos era demasiado atractivo para que varios medios no se hiciesen eco. Así que finalmente ha tenido que salir a desmentirlo una de las protagonistas, Jenna Ortega, que ha negado tajantemente que esté saliendo con Johnny Depp.

Todo empezó cuando la web de rumores de Hollywood DeuxMoi publicó que la protagonista de la serie de Netflix Miércoles, sobre la hija adolescente de la familia Addams, y el intérprete de la saga Piratas del Caribe habían sido vistos juntos, probablemente con un posible cameo de Depp en la próxima película de Ortega, Beetlejuice 2, que se estrenará en otoño de 2024 y volverá a estar dirigida por Burton.

A partir de ahí se inició una oleada de fans que en las redes sociales se hicieron eco para expandir la noticia, la cual no contrastó ningún medio, y obviando hechos como la enorme diferencia de edad —de 40 años, pues la actriz cumple 21 este septiembre y Depp acaba de alcanzar los 60— o las declaraciones feministas de la actriz, por lo que salir con Depp, quien incluso dentro de su juicio con Amber Heard fue acusado por la actriz Ellen Barkin de haberla drogado para mantener relaciones sexuales con ella, se antojaba complicado.

Pero como aún así los rumores continuaban, en unas declaraciones recogidas por el periódico Daily Mail, Ortega ha tachado la noticia de su romance con Depp de "ridícula".

"Ni siquiera me puedo reír de ello", ha dicho la intérprete de Scream VI, que ha añadido: "Nunca he conocido personalmebte ni he trabajado con Johnny Depp en mi vida. Por favor, dejad de difundir mentiras y dejadnos en paz".

Aunque sus representantes han preferido no hacer comentarios, una fuente cercana a Ortega ha confirmado a Page Six que todo ha sido un invento. Asimismo, el actor rompía hace menos de un año con Joelle Rich, una abogada que vive en Londres y que le representó en su caso por difamación contra el diario The Sun en 2020.