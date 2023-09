Belén Rodríguez abandona 'Fiesta' tras la llamada de Terelu por María Teresa Campos: "Estoy en 'shock'"

La noticia del estado de salud de María Teresa Campos, ingresada en un hospital madrileño "grave" con un cuadro de "insuficiencia respiratoria aguda", ha dejado consternados a sus más allegados.

Entre ellos, Belén Rodríguez, para quien la matriarca de las Campos es casi como su segunda madre. La colaboradora, que este domingo se sentaba en su silla de colaboradora de Fiesta, finalmente ha abandonado su puesto de trabajo para ir a visitar a María Teresa.

’Estoy en shock", ha reconocido. "Me ha llamado Saúl para contármelo y me he quedado que no podía reaccionar. Me ha llamado Terelu, cosa que le agradezco mucho que me lo haya comunicado, y es que estoy como ida, no he tenido tiempo para reaccionar", ha detallado.

Tras agradecerle a Terelu que la haya llamado para informarla sobre el estado de salud de María Teresa, ya que "llevaban mucho tiempo sin hablarse", finalmente ha decidido acercarse hasta el centro hospitalario para ver a la veterana periodista

"Es una mezcla de emociones de todo tipo, no le he preguntado a Terelu nada y quedado en que me acercaría esta tarde al hospital a ver a Teresa", ha afirmado antes de abandonar el programa.