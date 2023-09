La denuncia de David Carrillo, estrella de 'Club Disney' en los noventa: "Me he sentido censurado por ser un niño actor"

Los seguidores de Club Disney, uno de los programas más conocidos de la España de los noventa, seguro que recuerdan a su niño estrella. Se trata de David Carrillo, que ahora se gana la vida en los musicales.

El intérprete, no obstante, no guarda tan buen recuerdo como seguro guarda el espectador, ya que dice arrepentirse de hacer sido un niño actor y de haber salido en televisión. "Si volviera atrás, no querría ser niño actor ni salir en Club Disney", asegura en una entrevista a Socialité.

David, que tiene ahora cerca de 40 años, dice que "es muy complicado" labrarse una carrera en España después de haber sido un niño actor, algo que no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos.

"Me he sentido censurado", asegura David. Y es que, según cuenta, no se ha quitado nunca la etiqueta de 'niño actor'. Tilda de trauma haberse hecho famoso en la niñez y la adolescencia, época en la que tuvo problemas para gestionarla.