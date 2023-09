En busca del guardián perfecto: este es el origen del Dóberman, el Frankenstein de los perros

De acuerdo con la Federación Cinológica Internacional (FCI), existen más de 300 razas de perros reconocidas, entre ellas el Dóberman. Cada una de ellas tiene sus propias características físicas y comportamentales. Aunque ya existen muchos estudios que demuestran que la personalidad y carácter de un perro no depende exclusivamente de la raza, no podemos olvidarnos de que es un factor a tener en cuenta a la hora de elegir un can.

En España, algunas razas de perros son catalogadas como PPP (perros potencialmente peligrosos) debido a sus características y su historial como raza, entre ellos los Dóberman. El Dóberman es un perro de tamaño grande, musculoso y de porte elegante. Tiene el pelo corto y listo y normalmente es de color negro con manchas marrones anaranjadas. Pero, ¿por qué están incluidos en el listado PPP?

Para responder esta pregunta, primero debemos conocer cómo son los dóberman y cuál es su origen. Según Purina, marca experta en alimentación para perros, los dóberman necesitan actividad física y mental.

El origen de los Dóberman esconde el motivo por el que son considerados una raza peligrosa

"Deben recibir un adiestramiento adecuado, ya que un perro aburrido tendrá problemas de comportamiento", afirman. "Si se le socializa pronto con otros perros, animales de compañía y niños, el dóberman puede ser un perro de familia encantador".

En este sentido, los expertos hablan de un perro fiel, cariñoso y protector con el hogar. "Tiende a ser un perro de un solo amo y no tolerará las provocaciones, así que los niños deben aprender a comportarse debidamente con él", advierten.

En cuanto a su origen, el Dóberman es un perro que nació en Alemania, a finales del siglo XIX. "Un vigilante nocturno, lacero y recaudador de impuestos llamado Friederich Louis Dobermann combinó varias razas en busca del perro protector ideal que lo acompañara en sus rondas", explican los expertos de Purina.

"Se dice que utilizó Rottweilers y Gran daneses por su tamaño y fuerza, Galgos por su velocidad y Manchester terriers por su pelaje liso y silueta elegante, así como por la tenacidad de los terriers", añaden. "También es posible que incluyese otras razas, como schnauzers, pinschers alemanes, pastores alemanes, bracos alemanes de pelo corto y bracos de Weimar".

El Dóberman es un perro que nació en Alemania. Friederich Louis Dobermann combinó varias razas en busca del perro protector ideal. PIXABAY

La FCI añade también que Dobermann era "perrero" con el derecho legal de atrapar a todos los perros que anduviesen libres, lo cual le facilitó la crianza en busca de esta raza. "Apareó perros especialmente mordedores del refugio canino", expresan en la ficha del Dóberman.

"Los 'perros de carnicero' jugaron el papel más importante en la formación de la raza, que en aquellos tiempos ya eran vistos como una raza en sí", continúan. "Dichos perros eran del tipo de los precursores del Rottweiler actual, mezclados con un tipo de perro Pastor de color negro con marchas rojo-óxido que eran común en la región de Turingia".

De esta forma, Dobermann inició su criadero de perros que, unos años más tarde, pasarían a convertirse en perros policía y que entrarían en el registro genealógico alemán en 1893.

Ahora que conocemos un poco más sobre el origen de los Dóberman y su comportamiento, podemos entender por qué en algunos países como España son catalogados como PPP, a pesar de que no todos los individuos de una raza tienen la misma personalidad y carácter.

Debemos recordar que, un perro bien socializado y atendido no presenta ningún peligro, pertenezca a la raza a la que pertenezca y que, de no saber cómo mantener una raza con necesidades tan altas como los Dóberman, siempre debemos informarnos antes y acudir a un experto en etología o educación canina que nos asesore al respecto.