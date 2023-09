Prohíben a las compañeras de Jenni Hermoso acudir al programa de Sandra Barneda

La última noche, el programa de Telecinco presentado por Sandra Barneda, habría invitado a varias futbolistas de la selección española a hablar sobre el caso Rubiales en su espacio televisivo, sin embargo, advierten que desde los clubes exigen que impere "la ley del silencio".

Durante la retransmisión de este viernes, Sandra Barneda ha desvelado que los clubes no estarían permitiendo a las futbolistas acudir a su programa para dar su visión sobre todo lo que rodea a lo ocurrido por el beso que Luis Rubiales dio a Jenni Hermoso en la final del Mundial.

"Parece que hay, por parte de los clubes, un imperativo de que impere la ley del silencio", ha denunciado la presentadora. Aunque María José, colaboradora del programa, añade que no le consta que las jugadoras no puedan hablar, pero que considera que "lo más prudente es no hacerlo" porque ya está en manos de la vía judicial.

Por su parte, Sandra asegura que La última noche quería hacerle un homenaje al equipo y las invitaron, ante lo cual algunas mostraron interés en ir, pero que "los clubs de primera división no les han dejado, en contra de la voluntad de las jugadoras".

"Este es un momento en el que si se prestan a cualquier entrevista este tema va a salir", explica Andrea Peláez, otra colaboradora, a lo que su compañera añade que este tema lo tienen que responder ante un organismo judicial.