El vídeo del periodista Manu Sánchez no guarda relación con el caso de Luis Rubiales ni es actual

Circula en redes sociales un vídeo del presentador y periodista de Antena 3, Manu Sánchez, donde se pregunta cómo debe actuar un hombre de este tiempo ante ciertas situaciones cotidianas con mujeres, y para resolver sus dudas solicita ayuda a los espectadores. Entre los ejemplos que comparte están los siguientes: ayudar a una mujer en un vagón de tren "con una maleta más grande que ella", dar dos besos o un abrazo a una mujer si, como responsable, le da una buena noticia a la chica o permitir que una mujer acceda primero a un ascensor.

Indica que, en todos esos contextos, él todavía continúa actuando "como toda la vida". No obstante, señala que algo está cambiando en él y en la sociedad si se cuestiona cuál es la manera correcta de actuar en dichos casos.

El vídeo se ha viralizado en las últimas horas y muchos usuarios y medios de comunicación lo relacionan con el beso forzado de Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso. "Manu Sánchez: ¿Que no puedo cagarla tanto como Rubiales? Trae aquí la cámara!", se puede leer en un mensaje. "Duras críticas al presentador Manu Sánchez por una reflexión sobre el feminismo", asegura otro usuario.

Sin embargo, esto es falso. Las imágenes que se están compartiendo de la reflexión del periodista Manu Sánchez no son actuales ni están vinculadas con el caso Rubiales. El vídeo data del 17 de mayo de 2023.

No guarda relación con el beso de Rubiales

A pesar de que se ha viralizado en las últimas horas, las palabras de Manu Sánchez, presentador de la cadena Antena 3, no guardan ninguna relación con el beso forzado de Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso. El vídeo corresponde a una opinión del director de Noticias de la mañana que se publicó, bajo el título "¿Hacer lo de toda la vida?", el 17 de mayo de 2023, tres meses antes de que estallase la polémica. Así se puede comprobar en la página web de Antena 3.

En dicho vídeo, Sánchez plantea varias situaciones de la vida cotidiana en las que su carácter le llevaría a hacer "lo de toda la vida", pero reconoce que actualmente tiene dudas sobre cómo actuar de manera correcta. "Las canas aparecen a la misma velocidad que las dudas de qué hacer para ser un hombre de este tiempo. ¡Y yo que creía que la edad a uno le hacía más sabio! Pero no, así que solicito ayuda. Preguntas sobre casos concretos. Ámbito: trabajo. Le doy una muy buena noticia a una chica de la que soy responsable. Ella se alegra una barbaridad, me lo quiere agradecer con un beso o un abrazo. ¿Lo acepto, como toda la vida?", comenzaba. Precisamente esta es la cuestión que se ha relacionado con el caso Rubiales.

No obstante, el vídeo prosigue con otros ejemplos: "Lugar: vagón de tren, delante una mujer joven con una maleta más grande que ella, a duras penas puede colocarla arriba, ya saben dónde [los compartimentos superiores de los asientos]. ¿Le echo una mano, como toda la vida? Situación: ascensor. Se abre la puerta, solo estamos ella y yo. ¿Dejo que pase primero, como toda la vida? Una más, entrega de premios. Uno para un hombre, se le da la mano. Otro para una mujer, ¿se le da dos besos, como toda la vida?", prosigue.

"Mi educación, mi forma de ser, mi edad… Yo qué sé, pues porque soy así, me llevan a hacer lo de toda la vida, en todos esos casos. Es lo que me sale, no he cambiado aún. Sí, hay algo que lo ha hecho, que ya es distinto en mí y en otros muchos. Hace solo unos años ni me habría planteado todas estas preguntas. Algo nos está pasando", finaliza el presentador.

Infoveritas verifica que...

El vídeo viral del presentador de Antena 3, Manu Sánchez, donde se pregunta cómo debe actuar un hombre de este tiempo ante ciertas situaciones cotidianas con mujeres no es actual ni guarda relación con el beso forzado de Rubiales a Jenni Hermoso. Las imágenes datan del 17 de mayo de 2023, como se puede comprobar en la página web de la cadena, tres meses antes del polémico beso.